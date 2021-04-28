疫下中國出口在全球佔比擴大 惟聯合國組織料將見頂

聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)昨(27日)表示，新型肺炎疫情期間，中國在全球的出口佔比成長至近15%，但隨着中國國內需求和勞動力成本上升，中國在全球出口的領導地位預計很快將見頂。

外電引述聯合國貿易和發展會議數據顯示，去年全球貨物出口總額，中國佔比是全球最高，從前年的13.2%增長到14.7%，第2是美國的8.1%，德國則以7.8%佔比位居第3。

數據顯示，今年初中國出口持續增長趨勢，首季出口較同期激增50%至7,100億美元。聯合國貿易和發展會議報告表示，總體而言，中國在短期內仍可能是全球最大出口國，但中國出口在全球經濟中的領導地位「可能正接近頂峰」。

報告指出，中國愈來愈仰賴國內需求，而非海外需求、不斷上升的勞力成本以及自動化程度提高，可能刺激更多製造業「流回」發達國家家，種種因素都將可能撼動中國出口的領先地位。

報告迹提到，地緣政治的緊張局勢、缺乏解決社會和環境問題的全球行動，都可能導向「去全球化」，將對中國等主要出口國產生高於平均的影響。