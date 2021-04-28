【瑞通推介】恒指續試企兩萬九　輪證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場觀望重磅科企業績以及聯儲局議息，道指隔晚收報33,984點，升3點。

恒指周二(27日)牛皮上落，收報28,941點，跌11點。周三(28日)早段升數十點，上試29,000點。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾3,500萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾3,600萬元，反映投資者看好大市回升。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價28,500至28,599點，而熊證街貨重貨區為收回價29,800至29,899點。

美團遭內地市監局立案調查其涉嫌壟斷行為，惟多間大行認為調查以及預計潛在罰款對美團業務影響有限。周二其股價先跌後回升，收報313元，升2.6%，是表現最佳藍籌。周三早段曾回落逾2%，低見306元水平。周二有近2.9億元北水淨買入美團。輪證資金流方面，逾1,900萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近380萬元淨流入。

環球疫情有反彈迹象，資金連日追入線上醫療板塊，阿里健康上日收升1.9%於24.45元，盤中升至24.7元，創1個月高，並重返50天和100天線附近。股份連升4個交易日，累漲8.7%。周三早段回調逾2%，跌穿24元。周二有逾260萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

香港交易所周三公布今年首季度業績，周二好淡爭持，收市企490元，微降0.3%，周三早段繼續徘徊於490元附近。周二有逾5億元北水淨買入港交所。輪證資金流方面，逾200萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾70萬元淨流出。

長城汽車周二跌至20.15元的1個月低位後回穩，收漲2.2%於20.75元。長汽近日公布，獲中證監核准發行面值總額35億元人民幣可轉換公司債券。另中汽協公布，首季汽車製造業累計實現利潤1,320.8億元人民幣，按年增長8.4倍，但增速較首兩月回落。長汽周三早段跌逾1%，失守21元。周二有小量資金淨流出其好倉，淡倉同日則有逾20萬元淨流入。

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