【高盛推介】吉汽連日回調　資金趁低部署

高盛(亞洲)有限責任公司：吉利汽車由周一(26日)起開始連日回調，當中周二(27日)跌約0.2%。周三(28日)早後則高開約0.9%後隨即倒跌，低見20.6元，為過去1周低位。而周一累計至今則回調逾6%。

中國汽車工業協會公布，今年首季內地汽車製造業完成營業收入達21,163億元人民幣，按年增長71.5%。汽車製造業累計實現利潤達1,320.8億元人民幣，按年增長8.4倍。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周二獲資金轉向流入，有約220萬元。牛熊證方面，亦見牛證於周二繼續獲資金流入，並除了集中在17至17.5元的較遠收回區域產品外，19.5至20元的收回區域產品亦見獲資金留意。而周二流入熊證的資金則集中在23.5元以下收回價的貼熊。

吉汽購證19252，行使價22.85元，2021年7月05日到期，實際槓桿7.9倍，貼價、行使價20至24元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。

吉汽購證12725，行使價24.55元，2021年6月25日到期，實際槓桿8.7倍，價外、高槓桿。

吉汽牛證57753，收回價19元，行使價18.5元，換股比率50，槓桿比率8.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

吉汽沽證20222，行使價17.48元，2021年9月23日到期，實際槓桿4.7倍、價外、中期、行使價16至20元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。

吉汽熊證54124，收回價25元，行使價25.5元，換股比率50，槓桿比率4.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。