【高盛推介】吉汽連日回調 資金趁低部署
2021年04月28日 12:26
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：吉利汽車由周一(26日)起開始連日回調，當中周二(27日)跌約0.2%。周三(28日)早後則高開約0.9%後隨即倒跌，低見20.6元，為過去1周低位。而周一累計至今則回調逾6%。
中國汽車工業協會公布，今年首季內地汽車製造業完成營業收入達21,163億元人民幣，按年增長71.5%。汽車製造業累計實現利潤達1,320.8億元人民幣，按年增長8.4倍。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周二獲資金轉向流入，有約220萬元。牛熊證方面，亦見牛證於周二繼續獲資金流入，並除了集中在17至17.5元的較遠收回區域產品外，19.5至20元的收回區域產品亦見獲資金留意。而周二流入熊證的資金則集中在23.5元以下收回價的貼熊。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價20至24元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的吉汽購證(19252)。價外選擇可留意年期約2個月的高槓桿吉汽購證(12725)。牛證方面可留意屬遠牛的吉汽牛證(57753)。
吉汽購證19252，行使價22.85元，2021年7月05日到期，實際槓桿7.9倍，貼價、行使價20至24元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
吉汽購證12725，行使價24.55元，2021年6月25日到期，實際槓桿8.7倍，價外、高槓桿。
吉汽牛證57753，收回價19元，行使價18.5元，換股比率50，槓桿比率8.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
吉汽沽證20222，行使價17.48元，2021年9月23日到期，實際槓桿4.7倍、價外、中期、行使價16至20元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
吉汽熊證54124，收回價25元，行使價25.5元，換股比率50，槓桿比率4.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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