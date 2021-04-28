南韓三星前會長李健熙遺產稅逾836億元　創全球紀錄

南韓三星集團前會長李健熙去年過世後，龐大的遺產及巨額遺產稅成為社會焦點。李氏家族今天(28日)發表聲明，承諾會繳納所有稅款，且遺產稅金額超過12萬億韓圜(約836億港元)

外媒報道，李氏家族聲明表示基於公民義務和責任，計劃在2021年4月開始的5年內全額支付遺產稅。李健熙收藏的古董、西方及南韓藝術家總計約23,000件的作品收藏，將捐贈給各個國家組織。

據報，這筆遺產稅是南韓歷史乃至於全球最大的稅款，相當於南韓政府去年總遺產稅收入的3至4倍。李健熙的財產價值約為234億美元(約1,825億港元)，持股方面包括三星電子4.18%普通股、0.08%特別股，20.76%的三星人壽，2.88%的三星C&T(三星物產)以及0.01%的三星SDS股份。

南韓是世界上遺產稅最高的國家之一，超過30億韓圜(約2,100萬港元)的稅率為50%；若涉及轉讓最大股東股份時，還要額外徵收20%。根據美國華盛頓特區的稅收基金會數據，經濟合作與發展組織(OECD)內各個國家/地區的平均稅率約為15%。

李氏家族尚未透露如何分配李健熙的股份，不過韓媒早前報道，繼承人們已申請將三星人壽的最大股東變更為李健熙的遺孀和子女，但未具體說明各自持股多少。

至於李健熙獨子、三星集團實質領導人、三星電子副會長李在鎔，仍因詐欺和股票操縱案服刑中，上周亦出庭受審。李在鎔擁有的三星電子持股雖不到1%，但卻是三星C&T的最大持股人，擁有其17%股份。