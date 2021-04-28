標普全球：內地對國企債務監管料趨嚴　違約或將上升

標普全球評級發布《國企違約管控加碼》報告，稱中國正緩解地方國有企業違約增加帶來的市場影響。惟標普預計，儘管中央政府對於國企債務的監管更趨嚴格，但在經濟轉型的過程中，債券違約數量或仍將自較低基數上升。

標普引述上月國務院國有資產監督管理委員會出台的《關於加強地方國有企業債務風險管控工作的指導意見》，表明地方政府需嚴格管控國企債務風險。

該指導意見要求地方國資委進一步加強債券違約風險管理，包括密切監測地方國企的債務結構和到期狀況；指導地方國企制定可行的債券償付計劃；以及在高風險地方國企無法償付債券時，引導企業提前和債券持有人商討債務重組事宜，又要求地方國企提升競爭力，並實質性降低槓桿率，以化解其信用風險。

標普全球評級信用分析師李暢表示，國資委的指導意見表明中央關注國企信用事件帶來的市場影響，預計國企借貸將更具紀律性。

自從去年11月永城煤電控股違約後，部分區域的企業融資環境已弱化，此後十多個省份的債券融資淨額為負，包括河南、天津和山西。

李氏表示，在地方國企的債務結構中，債券通常只佔一小部分，但債券違約更可能導致區域性金融風險。因此，債務問題的妥善處置將能夠改善較弱地區的融資前景。在永煤控股同意償還50%違約債券本金且剩餘本金展期後，河南省的國企已開始恢復債券發行。

鑑於今年還將有約5.4萬億元人民幣的國企債券到期，標普認為債務再融資風險是比槓桿率更為迫切的問題。由於有關指導意見指出，要對高風險地方國企的債券比例加以控制，因此信用質量較弱的國企的融資渠道或將受到限制。