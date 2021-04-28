華為首季營收按年減少17%　純利增長27%

華為今(28日)公布今年首季財報，營收1,500.57億元人民幣(下同)，較去年同期的1,806.14億元跌16.9%；純利168.5億元，較去年同期的133.04 億元增長26.7%。

3月份華為公布去年年報，營收8,914億元，按年增3.8%；純利646億元，按年增3.2%。

華為之前已預告在手機業務受到美國製裁的衝擊後，未來營運將更為艱困，因此華為必須在其他領域擴展腳步，而造車領域則是華為新方向。

華為消費者業務CEO余承東指出，被美國多次制裁後，華為手機業務受到影響，因此華為決定轉型賣車，以彌補手機業務銷售量受到的影響，及造成的利潤下滑問題。同時，華為內部已任命歐洲消費者業務總裁戢仁貴接替汪嚴旻，出任華為全球生態發展部總裁。汪嚴旻將負責新成立的生態特別項目優化組，據講該特別項目優化組和汽車業務有關。

今年上海車展，華為宣布與小康股份旗下的新能源汽車品牌賽力斯合作，推出賽力斯華為智選SF5。4月21日開放預訂，5月份開始陸續交車。而在賽力斯華為智選SF5開售兩天，訂單已突破3,000輛，超過小康股份今年1月、2月和3月新能源汽車銷售量，其前三個月銷售量分別為1,275輛、529 輛和2,815輛。

另一方面，華為擬攜手北汽、廣汽及其他的智慧車廠商共同打造一個全新世代的自動駕駛汽車，自家的鴻蒙系統與自己研發自動駕駛晶片將是這個計劃的重要推手。

華為輪值董事長徐直軍則表示，華為的自動駕駛能夠在市區做到1,000公里毋須人力介入的自動駕駛。華為智能汽車解決方案BU總裁王軍表示，華為將持續擴大對智慧汽車業務的投入，今年計劃投入10億美元，成立約5,000人的研發團隊，其中自動駕駛團隊超過 2,000人。