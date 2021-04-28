新加坡央行料今年全球經濟可望增長6.2%

新加坡央行公布報告指出，隨着各國推動刺激經濟措施及疫苗接種，全球經濟增長可望於今年第2季加速，但各國復甦的速度不一，預計2021年全球經濟增長將達到6.2%。

該國央行「新加坡金融管理局」(MAS)今(28日)發表宏觀經濟檢討報告指出，隨着世界各國推動刺激經濟措施及疫苗接種計劃以逐步重啟經濟，全球經濟增長可望於今年第2季加速，不過各經濟體復甦的速度不一，將取決於疫苗接種速度及經濟政策等因素。整體而言，該行預計今年全球經濟增長將高達6.2%，2022年則放緩至增長4.7%。

另外，根據MAS報告，該國經濟在去年第3季強力反彈後，增長動能在最近兩季有所減緩，但經濟仍持續復甦，今年首季國內生產總值(GDP)幾乎已恢復至疫情前的水平。在外部需求增強下，新加坡短期經濟前景有所改善。

MAS預計，新加坡今年全年經濟增長可望超過官方先前預測的正增長4至6%範圍，惟各產業的恢復情況不同，全球科技業的強勁表現有助製造業強勢增長，包括航空及住宿業等受到疫情嚴重衝擊的產業將持續疲弱。

報告又稱，全球新冠肺炎疫情再度升溫及更具傳染力的變異病毒株出現之際，國際旅行及早恢復的希望已變得渺茫。

此外，雖然預期新加坡下半年的核心通脹率將上升，但估計還是會保持在長期平均之下，因此維持寬鬆的貨幣政策仍然適當，當局持續新加坡元零升值的政策。