英鎊偏軟　道期跌81點

美匯指數報91.04；港匯處7.7625；離岸人民幣(CNH)反覆處6.4827；美元兌日圓報108.96；歐元企1.2076，英鎊偏軟，報1.3877。金價報1,769美元。布油報66.41美元，紐油報62.95美元。比特幣於5.4萬美元上落。道指期貨跌81點。

●市後關注點

-20:30 美國3月商品貿赤

-港交所首季賺38.4億元，按年升70%。

●全球處「經濟懸崖」，分析指金價年內可突破2000美元關。

●疫下中國出口在全球佔比擴大，惟聯合國組織料將見頂。

●內地半導體設備龍頭企業中微首季純利年增逾4倍。

●以太幣3日反彈兩成，比特幣企穩54000美元水平。

●國際銅價逼近1萬美元大關，破頂在即…

●福特汽車推動電池自主生產，斥1.85億元建立研發中心。

●傳迪士尼10月起關閉東南亞18個頻道。

●美銀警告再通脹風險不斷升溫，要繫緊安全帶…

●歐洲投資銀行首次以區塊鏈發行1億歐元數碼債券。

●澳洲首季通脹1.1%，低過預期。

●日本3月零售額按年增長5.2%，勝預期。

●女股神旗下ETF增持美團、京東及騰訊。

●南韓三星前會長李健熙遺產稅逾836億元，創全球紀錄。

●調查：印度智能手機首季增11%，惟疫情惡化或重創次季銷情。

●標普全球：內地對國企債務監管料趨嚴，違約或將上升。

●新加坡央行料今年全球經濟可望增長6.2%。

●摩根大通擬與淡馬錫及星展共建區塊鏈支付平台。

●MSCI推出中國主題指數系列，涉20項指數涵蓋三大類別。

●亞開行上調今年亞洲發展中國家GDP預測，香港料增4.6%。

●分析指內地6G專利申請量稱霸，將引領衛星通訊…

●廣州樓按貸款利率今起再度上升。

●內地電池龍頭企業寧德時代去年賺逾55億人幣，按年增22%。

●又有手機商撈過界？傳OPPO舵手帶隊調研籌備造車。

●分析指華融爆雷顯示中國需要進行美式金融改革…

●華為戢仁貴領軍，成立汽車特別項目組。

●華為首季營收按年減少17%，純利增長27%。

●差估署：3月私宅租金指數按年跌近3.8%。

-差估署：3月細單位平均呎價按月全跌，港島區最甘。

●駿隆：4月強積金人均賺4,812元，今年以來累計賺9,319元。