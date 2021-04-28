英鎊偏軟 道期跌81點
2021年04月28日 16:18
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美匯指數報91.04；港匯處7.7625；離岸人民幣(CNH)反覆處6.4827；美元兌日圓報108.96；歐元企1.2076，英鎊偏軟，報1.3877。金價報1,769美元。布油報66.41美元，紐油報62.95美元。比特幣於5.4萬美元上落。道指期貨跌81點。
●市後關注點
-20:30 美國3月商品貿赤
●恒生指數以全日高位29,071點收市，升129點或0.44%，結束2連跌；國企指數亦升31點或0.28%，報11,014點。主板成交約1,362.71億港元。滙豐控股受惠首季績優，獲多間大行唱好，股價漲3%至47.45元。https://bit.ly/3tUQ7GC
-港交所首季賺38.4億元，按年升70%。
●深圳創業板指突破3000點關，收升2.1%。https://bit.ly/3gQeAcF
●全球處「經濟懸崖」，分析指金價年內可突破2000美元關。
●疫下中國出口在全球佔比擴大，惟聯合國組織料將見頂。
●內地半導體設備龍頭企業中微首季純利年增逾4倍。
●以太幣3日反彈兩成，比特幣企穩54000美元水平。
●國際銅價逼近1萬美元大關，破頂在即…
●福特汽車推動電池自主生產，斥1.85億元建立研發中心。
●傳迪士尼10月起關閉東南亞18個頻道。
●美銀警告再通脹風險不斷升溫，要繫緊安全帶…
●歐洲投資銀行首次以區塊鏈發行1億歐元數碼債券。
●澳洲首季通脹1.1%，低過預期。
●日本3月零售額按年增長5.2%，勝預期。
●女股神旗下ETF增持美團、京東及騰訊。
●南韓三星前會長李健熙遺產稅逾836億元，創全球紀錄。
●調查：印度智能手機首季增11%，惟疫情惡化或重創次季銷情。
●標普全球：內地對國企債務監管料趨嚴，違約或將上升。
●新加坡央行料今年全球經濟可望增長6.2%。
●摩根大通擬與淡馬錫及星展共建區塊鏈支付平台。
●MSCI推出中國主題指數系列，涉20項指數涵蓋三大類別。
●亞開行上調今年亞洲發展中國家GDP預測，香港料增4.6%。
●分析指內地6G專利申請量稱霸，將引領衛星通訊…
●廣州樓按貸款利率今起再度上升。
●內地電池龍頭企業寧德時代去年賺逾55億人幣，按年增22%。
●又有手機商撈過界？傳OPPO舵手帶隊調研籌備造車。
●分析指華融爆雷顯示中國需要進行美式金融改革…
●華為戢仁貴領軍，成立汽車特別項目組。
●華為首季營收按年減少17%，純利增長27%。
●差估署：3月私宅租金指數按年跌近3.8%。
-差估署：3月細單位平均呎價按月全跌，港島區最甘。
●駿隆：4月強積金人均賺4,812元，今年以來累計賺9,319元。