【產經直播】北水放假 股民一動不如一靜？
2021年04月28日 16:40
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期指結算日前夕，港股周三(28日)繼續於兩萬九關徘徊，最終收報29,071點，升129點。周四(29日)期指結算，加上開始停北水，股民一動不如一靜，待期結過後再作部署？
重磅新經濟股個別發展，最新有傳內地就阿里巴巴(09988)旗下的螞蟻集團遭調查，範圍涵蓋公司上市為何會短時間過關、創辦人馬雲與審批人員的關係等，不過股份繼續升，市場已消化相關消息？小米集團(01810)跌逾3%，事關印度新冠疫情大爆發，會否拖累集團業績？個別半新股攜程(09961)及嗶哩嗶哩(09626)又再破頂，何解咁強勢？
內地餐飲股普遍偏軟，不過百勝中國(09987)首季多賺2.7倍至2.3億美元，利潤率大增至18.7%，刺激股價大升半成，現水位仍值得吸納？至於其他高估值餐飲股前景又點？
港交所(00388)首季多賺70%至38.4億元，創季度新高，收入及其他收益均創季度新高，至於日均成交額達2,244億元，按年大增85%。股份績後由升轉跌，業績收唔收貨？
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