【產經直播】北水放假 股民一動不如一靜？

期指結算日前夕，港股周三(28日)繼續於兩萬九關徘徊，最終收報29,071點，升129點。周四(29日)期指結算，加上開始停北水，股民一動不如一靜，待期結過後再作部署？

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