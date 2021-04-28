中國石化首季純利185億元人民幣　按年虧轉盈

隨着經濟回穩，期內上游勘探與開發業務經營溢利按年增長55.2%至23.56億元，主要是石油及天然氣實現價格分別按年上升11.7%及10%，期內天然氣產量還按年大增16.8%。中石油首季資本開支為230億元，其中勘探及開發佔90億元，主要用於重慶涪陵、四川威榮等天然氣產能建設、以及若干液化天然氣(LNG)項目。

煉油及化工業務分別錄得經營溢利194.87億元及71.04億元，雙雙按年虧轉盈。煉油業務主要是汽油及柴油加工量分別按年提升25.7%及1.1%所帶動，抵銷航空需求依然疲弱下，煤油加工量按年倒退13.8%的影響。

與此同時，營銷及分銷(油站)業務亦錄得經營溢利80.21億元，按年虧轉盈，主要是境成品油總經銷量按年增長23.24%。中石化稱，期內深化非入油業務改革，並探索「互聯網+加油站+便利店+第三方」的新模式，加快建設「油氫合建站」及加氫站，構建「油氣氫電服」綜合能源供應和服務格局。