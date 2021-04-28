豐盛服務：生活服務將是未來重要增長動力

首席財務官兼公司秘書陳祖偉表示，是次收購是使用公司現有資源完成，預期收購完成後，綜合物業及設施服務收入佔總收入比例將由去年的35.6%，上升至約50%，而上述業務的毛利率或純利率佔比將達約75%。

副主席兼執行董事林煒瀚指，下一個收購目標暫時未定，若有質素較好的公司，及價錢合理，會再作考慮，又強調收購合併的目標公司需符合生活服務業務模式。

他又指，過去公司派息率一直維持在30%以上，未來派息政策仍需視乎董事會決定，又指疫情令本港公開活動減少，影響公司的警衛、禮賓服務，但方艙醫院、檢疫中心等地方提供維持秩序的服務有所增加，清潔及物管業務的營業額亦有增長。

被問及去年集團主席鄭家純將18%股份轉讓予主要股東杜惠愷，是否表示鄭家純有意退出公司，林煒瀚回應，指「無聽過主席想退出」。