港交所：對人才投資不吝嗇　不擔心營運成本增幅太大

早前有傳港交所計劃裁減小部分員工，戴氏表示，港交所是具規模的公司，會不斷檢視同事表現及人才需要，確保適合人才在適合崗位，以維持高水準服務，該所對適合的人事投資不會吝嗇。

他又提到，交易所在IP要求高，過去已不斷投入，維持穩定、可靠、透明的交易系統，而過去的成交增長，反映該所的準備工夫有回報，會繼續在核心技術、系統上作投資，以提升工作效率、訊息溝通。另外，市場的波動性不可預視，會繼續做好風險管理，故這方面亦是未來重要投資的一部分。

綠色產品方面，戴志堅提到，港交所作為有規模公司，有責任做好綠色及可持續發展，預告未來會做更多。同時，該所作為市場監管者，旗下的上市科亦有相關的工作，如就提升環境、社會及企業管治(ESG)標準諮詢市場，讓更多上市企業變成「綠色公司」，從而增加投資者的綠色產品選擇。他留意到，國際上許多基金對綠色金融相關產品需求大，例如碳排放，相信日後需求只增無減，將等候市場更成熟再推出，期間內會持續與市場上人士交流。

港交所於2月初宣布，入股廣州期貨交易所。戴志堅期望，雙方未來可以多合作，在業務上互相配合、互聯互通，並對推進大灣區綠色低碳市場的發展發揮更大作用。不過，廣期所的業務目前仍未詳細公布，港交所不便透露過多。