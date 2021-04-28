投資者1440萬元購逸樺園兩房　享2.3厘租金回報

鰂魚涌逸樺園兩房單位日前獲投資者以1,440萬元連租約購入，租金回報約2.3厘。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌逸樺園4月錄得3宗買賣，平均實用呎價23,344元。其中2座高層D室，實用面積611方呎，兩房享山景，以1,440萬元連租約易手，實用呎價約23,568元。新買家屬投資客，單位現以2.8萬元租出，租金回報約2.3厘。

●鰂魚涌太古城景天閣為中層A室，實用面積約592方呎，兩房間隔，獲同區用家垂青，原業主開價約1,350萬元，議價後以1,280萬元成交，實用呎價約21,622元，新買家購入單位作換樓自用。

●鰂魚涌南豐新邨8座高層H室，實用面積約570方呎，三房間隔，日前獲買家以949萬元承接，實用呎價約16,649元。該盤4月累錄約19宗二手買賣，平均實用呎價約17,123元，現時有約86個放盤，入場費由680萬元起。

●天后興漢大廈高層B室兩房戶，實用面積466方呎，獲區外首置客以860萬元購入，實用呎價約18,455元，原業主早於1997年1月以335萬元購入投資，持貨24年帳面獲利525萬元。

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九龍區

●長沙灣昇悅居1座中層D室，實用面積約511方呎，兩房間隔，放盤約1個星期，即由原叫價900萬元減至880萬元沽出，減價20萬元或約2.2%，實用呎價約17,221元，新買家為外區換樓客，屋苑4月累錄約15宗二手買賣。

●長沙灣宇晴軒5座低層G室，實用面積447方呎，兩房間隔，吸引同區換樓客斥828萬元承接，實用呎價約18,523元。原業主於2011年3月以385萬元入市，持貨約10年單位升值約1.15倍。

●將軍澳怡心園4月暫錄約5宗買賣，該盤4座高層A室套三房戶，議價後以840萬元成交，實用面積654方呎計，實用呎價約12,844元。全區本月暫錄約406宗二手買賣，比上月略為放慢。

●將軍澳海悅豪園停車場B1層雙號車位，原業主開價158萬元，經議價後減價8萬元或約5.1%，至150萬元沽出，原業主於2013年5月以約64.5萬元二手購入，持貨至今近8年帳面獲利約85.5萬或約1.3倍，新買家是區內資深投資者，不用視察便立即決定買入。

●奧運站凱帆軒3座中層D室，實用面積507方呎，兩房間隔，議價後以910萬元成交，實用呎價約17,949元。原業主於2010年9月以405萬元購入，持貨近11年3面獲利505萬元，單位升值逾1.2倍。

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新界區

●屯門海典軒現時只有約13個放盤，不設睇樓叫價由660萬元起，可睇樓叫價則由680萬元起。日前屋苑2座中低層F室，實用面積457方呎，新買家「俾票」睇樓，終以660萬元成交，實用呎價約14,442元。

●青衣盈翠半島4月錄19宗買賣，料屬11年來單月新高，屋苑11座高層H室，實用面積522方呎，以910萬元售出，實用呎價約17,433元。

●元朗好順泰大廈A座低層1室兩房戶，實用面積約290方呎，數月前叫價約428萬元放售單位，吸引首置客承接，雙方議價後以425萬元成交，實用呎價約14,655元。

●大埔海鑽8座高層B室，實用面積1,445方呎，四房連雙套房及工人房間隔，議價後以41,000元租出，實用呎價約28.4元，業主則於2014年以1,861萬元購入，持貨7年享約2.6厘租金回報。

●沙田第一城17座低層E室，實用面積451方呎，三房間隔，物業放盤約2年，原先叫價780萬元，減價85萬或約11%，終以695萬元獲承接，實用呎價約15,410元。

●沙田新城市廣場3期5座中層G室，實用面積652方呎，成交價1,290萬元，實用呎價約19,785元，呎價撲兩萬元屬項目近年新高。

●馬鞍山翠擁華庭1座高層B室，實用面積833方呎，三房間隔，原先開價1,080萬元，放盤3星期，其後減價70萬元或近7%，獲買家以1,010萬元承接，實用呎價約12,125元。

●西貢君爵堡雙號屋，實用面積2,285方呎，套四房連工人房間隔，連3,850方呎花園，享海景，叫價1.28億元，期間累減420萬元，成交價1.238億元，實用呎價約54,179元，原業主於2000年9月以2,165萬元購入，持貨20年多帳面獲利約1.02億元，單位期內升值4.7倍。