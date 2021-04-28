啟德再有大型新盤籌備登場　料短期開價

發展商爭相推盤加速吸納市場購買力，當中以市區競爭最為激烈，啟德發展區再有大型項目籌備登場，日內有機會公布首開價單，並隨即開放示範單位及收票，料將再掀新一輪認購熱潮。

●啟德THE HENLEY I明日開價 周五起收票

再有市區大型新盤部署推售。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，啟德THE HENLEY I的樓書昨日(27日)已上網，正式展開銷售流程，暫定明日(29日)公布首張價單，包括一至三房，至少提供兩成單位，星期五(30日)隨即開放示範單位及開始登記，並安排恒地會會員明日優先參觀示範單位。

他指出，項目初步市場反應已相理想，不排除本周末加推新價單，提供10%或以上單位，可能包括開放式單位，而項目特色戶可能招標形式推售。預計樓盤最快下周末可開售，部分單位可能提供超過樓價85%按揭安排。

他透露，項目住客會所CLUB HENLEY共分6大主題，面積逾3.2萬方呎，設施完善，提供宴會廳、健身室及泳池等。而樓盤綠化園林面積亦逾3萬方呎。

對於樓價指數上升，他認為，市場最壞情況已過去，樓價回升屬預期之內，未來有機會回復高增長。

●屯門御海灣II次輪銷售已錄逾1200票登記

樓市焦點集中各區一手項目。新鴻基地產（00016）旗下屯門御海灣II，繼首輪推出單位幾近沽清後，本周六將乘勢進行次輪銷售，市場消息透露，截至今日下午6時，項目首輪向隅客的復活票連同新票計算，已共收到逾1,200張入票，較新一批價單形式發售74個單位超額認購逾15.2倍。

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，屯門區變天在即，配合區內各項大型基建發展與規劃，項目位處粵港澳1小時生活圈中心，而且樓盤更是最接近屯赤隧道的最新住宅發展項目，升值及發展潛力看高一線，成爲自住及投資買家追捧對象。

●晉環周六開售240伙累收逾4,600個登記 超額逾18倍

港島罕有大型新盤收票持續上升。路勁地產等合作的香港仔黃竹坑站晉環，本周六（5月1日）以價單形式發售240伙，並將於明日下午6時截止認購登記。該公司銷售及市場推廣總監封海倫指出，截至今日(4月28日)下午7時正，項目於短短5天已錄得逾4,600個認購登記，以首批240伙計算，超額逾18倍。

她指出，若以地區分布計，入票人士中，港島區客戶佔7成、九龍區佔2成，其餘來自新界區。當中不乏大手買家，佔整體接近3成，預計看好港島南鐵路盤潛力，打算購買多個單位用作長線投資。

●旺角千望首批平均呎價2.25萬 入場費4球有找

遠洋集團（003377）旗下旺角千望，剛以「城芯起動價」推出第1號價單，提供30伙，以最高折扣計算，整批單位折實平均呎價22,544元，較同區ONE SOHO數日前開價高出約4.7%。

千望首批單位折實後售價由397.8萬元起，單位為5樓E室開放式戶，實用面積203方呎，最低折實呎價由約19,596元起。該公司助理銷售總監王維榮表示，項目首張價單包括30伙，包括12個開放式單位、15個一房單位及3個一房連書房單位，實用面積由172至318方呎不等。至於首張價單內一房最低售價為15樓D室，實用面積227方呎，折實售價529.55萬元。

●旺角新盤ONE SOHO錄900票登記 年輕客源居多

他指出，入票人士當中暫以年輕買家居多，佔約七成為年齡介乎30至35歲人士。該盤將於本周五下午3時截止接受認購。

●馬鞍山峻源特色戶7600萬元售出

據一手銷售資訊網資料，中信泰富旗下馬鞍山峻源，售出1座21及22樓A單位，實用面積2,586方呎，平台及天台分別360與923方呎，成交價7,600萬元，呎價29,389元。

●GRANDE MONACO累售171伙 盡推餘下單位應市

會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO，剛售出1A座23樓C室，實用面積446方呎，售價1,127.5萬元，呎價25,280元。項目累售171伙，套現近26億元，剛上載第4號銷售安排，盡推餘下單位，本周日(5月2日)發售11伙，實用面積由446至501方呎，全屬2房戶，折實平均呎價25,529元，折實售價由1,137.7萬至1,253.5萬元，呎價24,377至26,049元。

同時亦推出26伙於同日招標發售，包括高座花園特色單位、低座花園特色單位及天際複式單位等。為慶祝母親節，同系鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，推出母親節優惠，買家於5月2日至5月9日期間，直接經發展商購入指定2房單位，可獲額外1.5%優惠。