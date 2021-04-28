靜待聯儲局議息　美股早段偏軟

聯儲局公布議息結果前，美企業績參差，美股周三(28日)早段缺方向，道指跌129點，至33,855點；標指持平，報4,187點；以科技股為主的納指跌42點，至14,047點。

「新債王」岡拉克表示，與亞洲和歐洲等市場相比，幾乎所有重要指標都顯示美股非常地高估了，並透露幾周前買入了歐股，是多年來首次，自己也不記得上次買入歐股是什麼時候了，而這很大程度上是因為他認為美元在中長期內幾乎肯定會下跌。

波音公司首季虧損5.61億美元，較去年同期的6.41億美元虧損收窄，每股虧損92美仙，優於預期，期內商業飛機業務收入大跌31%，至42.7億美元，建造新的總統專機項目亦錄得撇帳。波音股價早段跌1.58%。

一些之前受惠於居家令的企業前景走樣。圖片社交網站Pinterest首季收入按年大增78%至4.85億美元，虧損亦收窄，惟期內佔整體收入近80%的美國用戶增長放慢，僅按年增9%，遠低於之前三個季度逾12%的平均增幅，拖累股價早段挫13%。

蘋果公司(Apple Inc.)公布業績前，外媒引述消息指，該公司計劃下調今年AirPods耳機產能最多30%至750萬副，遠低於早前市場預測的1.1億副，乃由於目前倉庫及店內的庫存水平很高，需求不如預期般強勁。Apple股價早段升0.3%。