私宅租售價齊跌！香島3年貶值90萬　去年辣稅少3成

本港二手樓價走勢反覆，個別類型單位價格再度回軟。差餉物業估價署公布，3月份新界區面積1,722方呎以上大單位，平均呎價僅報約10,872元，按月跌約4.54%，為各類物業中最多。另九龍區面積753至1,075方呎中型單位，平均呎價按月跌約4.3%至約17,773元。

各區實用面積約431方呎以下細單位平均呎價，也都按月全數回落，當中港島跌約1.84%最多，3月份平均呎價報17,306元。若以面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約744萬元，按月低14萬元。另新界區平均每方呎售價約14,104元，按月跌約0.33%，九龍區同類細單位均價，同期跌0.23%至約15,368元。上述3區首季樓價則向上。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，現時的樓價比2019年高位低約2.2%，但若第3季可以恢復通關，相信內地購買力會湧入香港，尤其豪宅市場受惠。在現時情況及數據分析下，預期今年樓價會升約3至5%。他希望政府可以放寬SSD，以增加二手供應量。

事實上，市場續現損手買賣。市場消息稱，筲箕灣香島5座一個中層單位，原業主移民賣樓，剛以1,668萬元沽，以實用面積約845方呎計，呎價約1.97萬元。單位約3年帳面貶值逾90萬元。

消息稱，馬頭角利．港灣18高層單位，實用面積約534方呎，市傳以1,052萬元售，呎價約1.97萬元，約4年多帳面貶值逾200萬元。另凱譽一個高層單位，以950萬元登記售出，較約5年半前購入價，帳面低約20%。

此外，市場亦有投資者出貨。消息稱，新盤氣氛帶動下，鴨脷洲深灣軒一個2座高層三房戶，叫價1,480萬元，減至1,370萬元沽，呎價約23,299元料屬同類新指標。原業主為長線投資者，於屋苑持貨不止1伙。中原趙鴻運亦稱，鰂魚涌太古城單日再增2宗買賣，元宮閣高層兩房則王剛售1,174萬元，呎價約20,241元。

除了樓價外，近月租金走勢未如理想，對樓市起到負面作用，差餉物業估價署截至3月底臨時數據顯示，私人住宅租金指數最新報174.8點，按季再跌約1.02%，已連續6個季度報跌。

據該署資料，上述指數於2019年第四季開始逐季下跌，至今累挫約11.4%。以實用面積劃分5類戶型，首季租金指數全線下滑，當中面積1,722方呎或以上，以及1,076至1,721方呎兩類大單位跌勢較急，按季挫3.61%及2.64%。其餘3類面積少於1,076方呎的中小型單位跌幅相對溫和，幅度介乎0.72%至0.78%。

最近市場出現不少減租個案，香港置業黃慶龍稱，奧運站君滙港1座中層C室，實用面積約516方呎，兩房間隔，原先每月叫租約2.2萬元，放租僅約一星期即獲外區客洽詢，最後減租1,700元或約7.7%，以2.03萬元租出，呎租約39.3元。

該行文啟光亦稱，荔枝角曼克頓山3座低層G室三房戶，實用面積約674方呎，亦減租500元，成交月租2.85萬元，呎租約42.3元。

事實上，去年肺炎疫情全面爆發，樓市交投表現受影響，拖累物業辣招稅收急挫。2020至21年度各項辣稅收益共約127.57億元，較2019至2020年度大跌約31.4%，並為至少5年低位。

財經事務及庫務局局長許正宇回應立法會議員提問，公布過去5個財政年度辣稅收入統計。相比2019至20年度所錄約185.86億元收益，上年度明顯減少約58.29億元，並為連續3年下跌。

受封關影響，內地及海外買家減少，期內亦以買家印花稅稅收跌幅最顯著，上年度僅約27.68億元，按年度大減約43.5%。至於去年仍未撤銷的非住宅物業雙倍印花稅，以及新住宅從價印花稅，亦較2019至20年度少40.3%及19.9%，分別錄30.25億及67.45億元。

反觀由於去年經濟下滑，不少急於套現的業主，於3年辣招期未屆滿就啃稅沽貨，故上年度額外印花稅收入不跌反升，按年度錄約6.3%增長，稅額約2.19億元。

此外，該局同時公布過去5個財年的地價收入數據，隨着近年大型住宅土地逐漸消耗，2020至21年度相關金額約887.13億元，按年度急挫37.4%，佔政府總收入減少約7.7個百分點至約16.3%，收入及比率均為至少5個年度最低。