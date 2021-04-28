新冠疫情加劇　印度企業債券違約近60億元

印度疫情失控，防疫限制措施可能打亂當地供應鏈，推高從藥物到汽車的價格，近期當地貨幣盧比弱勢更可能令通脹加劇，因會推高入口原油和其他用於製造業的原材料成本，意味去年無視通脹超標，維持寬鬆貨幣政策的印度央行，如今承受着更巨大的壓力。

令人憂慮的是，印度信貸市場已響起警號。當地今年以來企業本地債券違約額最少570億盧比（約59.5億港元），是同類時段中最多，交易員更預期違約規模將繼續增加。在前景黯淡下，印度A級評級企債與AAA級企債的孳息差距擴至17年最高，獲這種較低評級的一般是小型企業，而這些小型企業正是印度經濟重要支柱。

該國信貸市場形勢轉差，反映投資者有需要對當地股市和債市提高警惕，尤其近日在疫情嚴峻下，表現仍相對穩定，主因是憧憬其他國家會提供協助。印度股市周三收市再升1.61%；債市方面，由於央行本月較早前公布類似量化寬鬆的買債計劃，令10年期國債孳息本月以來累跌約0.12厘，勢是6個月以來最大單月跌幅。不過，一切皆要視乎疫情進展，一旦惡化，市況勢必逆轉。

印度疫情急轉直下亦牽動眾多出口至印度的中國中小企業神經，部分擔心來自印度的訂單暴增，產能會跟不上，部分則憂慮對方會因為疫情影響而棄單。誠然，疫情惡化未能軟化政治緊張局勢，印度、日本和澳洲的貿易代表周二舉行視像會議，同意正式建立供應鏈穩定機制，指示官員致力維護供應鏈穩定，並尋求令供應鏈更多元化的可能，外界視此為抗衡中國的舉措。

展望未來，亞洲開發銀行（ADB）發表報告，將亞洲發展中國家今年國內生產總值（GDP）增長預測，由去年12月預測的6.8%上調至7.3%，明年增長料放緩至5.3%。當中，中國今年經濟增長預測由原本的7.7%上調至8.1%，明年料續增5.5%；印度今個財年增長料達11%，但當地近期疫情反彈或威脅復甦。