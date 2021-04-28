【產經評論】電動車成新戰線　中美科技勢脫鈎

最近內地汽車業兩大異象愈益激化！其一是美資車廠在華產品事故愈鬧愈大，招來用家及官媒猛烈批評；其二是多家內地非汽車企業擬染指電動車行業，圖分一杯羹。兩件看似不相關的事，實際上代表着中美在電動車技術與市場之間的討價還價。掌握核心技術的美企進華，只想賺錢而不予轉讓技術，而中國也不會接受外企予取予攜，並同時鼓勵本土企業自主研發聯手抗敵。如是者，若中美未能在電動車技術上尋求合作，相關產業鏈最終恐要應用兩種不同的技術制式，成為全球經濟「半球化」發展的一部分！

今年以來，各主要經濟體都明確制訂出減碳排目標，而眾所周知，傳統汽車是主要的碳排放來源之一，故全球各大車廠都順應政策要求轉攻電動車。汽車業是一門重工業，涉及的固定投資大、技術含金量高，亦是大額的出口產品，且涉及到國家新能源及環保政策，各國都視之為戰略產業；再加上有別於傳統的燃油車，電動車的配套除電池外，還涉及應用自動駕駛等人工智能技術，車聯網須5G和6G流動通訊制式等配合，名副其實是科技戰線之一，故各國都視這次汽車業革命為未來經濟主戰場，更關乎國安，中美皆欲取話語權。

打從美資最大電動車廠2019年在內地設廠，去年開始內銷，予人感覺是中美在這次汽車革命上有合作空間。中國既為消費大國，美資產品若能重點經營中國市場，必能廣開財路。中國亦圖藉引入美資車企，協助本土業者升級換代，加快打造出完整的電動車產業供應鏈。可在當今中美科技戰背景下，美資不太可能與華分享核心技術，而中國也不會願意見到無償將本土市場拱手相讓，由敵人主導發展。最近內地有關美資產品問題的紛爭加劇，官媒更提出要整頓、停售、停賣；另邊廂恰巧有愈來愈多中國企業加入研發，顯然並不尋常。

當日中國邀美資車企入甕，可不到兩年關係就開始生變，也許正是這期間中美關係變化的一種體現。不過，欲趕走美資又會否百利無弊？若中國把心一橫將電動車產業本地化，一則投入的資源必然更巨大，收效時間更長；二則將來自家產品只怕難攻美國等海外市場，內銷則因消費者意欲未必旺盛，而令整個產業價值打了折扣。

常言道，中美「合則兩利，鬥則俱傷」，絕非妄語。汽車作為「消費之首」，若中美在這場產業革命上未能建立合作基礎，則全球經濟將朝「半球化」邁進一大步。這對企業、勞工和消費者，以至全球經濟並非好事！