一文睇晒！滙控績優大行齊撐　最牛睇52元

滙控首季列帳基準除稅前利潤按年勁升78.97%，至57.79億美元（約450.76億港元）。摩根士丹利表示，主要受惠於其撥回淨額4.35億美元（約33.93億港元），預計滙控2021、2022及2023年ROTE分別為7.5%、7.7%及8.9%。基於盈利增長有助鞏固集團資本，故將滙控今年全年的每股派息預測由22美仙，上調至24美仙。

花旗亦認為，滙控首季淨息差穩定、資本市場收入表現強勁，加上管理層估計集團全年信貸減值損失介乎31億至42億美元，預期今年每股盈利預測有低雙位數的增長空間，該行維持滙控「中性」評級，倫敦股價目標價則為430便士（約46.43港元）。

在低息因素下，滙控上季淨息差按季減少0.01個百分點，至1.21%。海通國際解釋，這是資金轉向收益較低的短期資產所致。據滙控對息口的敏感度分析，倘若所有貨幣加息0.25厘，預計未來一年集團淨利息收入將增加16.5億美元。該行將滙控2021至2022財年的淨息差預測，從1.19%上調至1.21%，料2023年反彈至1.33%，並予「跑贏大市」評級，目標價由45元升至52元。

不過，摩根大通稱，儘管滙控的經調整除稅前利潤高於市場預期，有助刺激其股價向上，惟該行淨息差仍然疲弱，預計股價持續反彈的機會較微，故維持滙控「中性」評級，目標價43元。