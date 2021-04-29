突圍而出！企業「疫」市轉型有「經」喜

疫情下，市民的生活模式已有所轉變，企業若能把握箇中商機便可突圍而出。

在新冠肺炎疫情陰霾下，市場一片淡靜，令不少公司經營困難、裁員、縮減營運規模，甚至破產收場。不過，亦有部分企業能透過轉變銷售策略，迎合消費者需求，並拓展網上商機，反而在「疫」市中成功擴充業務，開拓新財路！仍然身陷險境的企業，與其坐以待斃，不如嘗試突破，靈活變通，或者可以絕處逢生！今日就介紹幾個疫情期間成功轉型的企業「贏家」個案，給大家借鏡！

【交友App推視訊約會 反應熱烈】

疫情前交友約會程式一般只用來配對和交換聯絡資料等，但疫情促使不少平台為了迎合在家工作的趨勢，紛紛推出視訊約會模式。美國交友平台Match(美股：MTCH) 最近的一項調查顯示，目前有69%的美國用戶願意與潛在伴侶進行視訊聊天，而只有6%的人在疫情之前嘗試過視訊約會。旗下交友約會程式Tinder在去年11月約有660萬名付費用戶，高於6月時的620萬人，其姊妹產品Hinge去年4月亦增加了「在家約會」視訊聊天功能。

●港企轉攻網上打機配對

Bumble(美股：BMBL)是首家推出應用視訊功能的大型網上約會平台，該功能的使用率在疫情期間大幅增加。Bumble的聯合創始人兼行政總裁Whitney Wolfe Herd表示，整個疫情期間都可視為「極其寂寞時期」，將激發今年對網上約會服務新需求。

人們對直播約會遊戲的興趣也大幅提升，Meet Group(美股：MEET)去年7月的報告指出，自去年3月以來，其產品的使用量激增95%。網上活動包括視訊速配活動，以及針對一些關注性格而不是外表的用戶盲約遊戲等。

交友約會業總會創會主席黃嘉如(Yubi) 指，政府去年實施禁堂食措施，令其4至6月間的生意最差，所有速配活動暫停，會員的生意額下跌兩至三成。「我們變陣轉做online dating(網上約會)，用Zoom協助一男一女的會員視訊，亦有舉辦一起打online game(電子遊戲)活動。」

●專業人士偏好真人見面

此外，會員亦有一對一進行實體課程，包括化妝、溝通技巧及約會角色扮演等，在全渠道的配合下，整體生意僅下跌10至15%。會員人數的升幅雖在疫情期間收窄，但並沒有下跌。

惟她認為疫情之後的網上活動將會愈來愈少，隨禁聚令放寬，實體活動恢復，現時面對面的活動已回復至四分三，網上活動則佔四分一。

「因為客戶比較喜歡見到真人，清楚看到身高、動作及姿勢等，面對面諮詢、篩選的專注力亦會較好，而且會員多數為專業人士，十分注重私隱，擔憂自己樣子被截圖，現場活動禁止拍照。但Zoom的好處是可隨時隨地約會，有客人因擔心感染，不想面對面約會以減低風險。」Yubi指不論有否疫情，行業對網上約會仍有需求。

【健身業設虛擬課程 需求升】

疫情下，不少健身人士找尋替代健身室的方法，同時，也重新考量健身活動所涉及的衞生風險和成本。全球有逾100萬人購買了跑步機和健身單車的在家課程。與此同時，許多人也回歸低成本的健身運動，例如戶外運動、虛擬健身及宅健身。

●戶外及居家運動成趨勢

美國運動醫學學院研究指出，徒手訓練和戶外訓練均屬今年5大主要健身趨勢之內。網上短片平台成為不少人的健身導師，變相推動啞鈴和瑜伽墊等設備的銷量。此外，跑步程式Runkeeper去年春季的全球註冊量也增長了252%之多，可見戶外運動和宅健身已成為不少國家的新趨勢。

美國運動委員會主席兼首席科學家Cedric Bryant認為，健身行業的變革將會在疫後持續。他估計，兩成在疫情前有健身習慣的美國人會回歸健身室，但其他更簡單的健身方法如跑步、踏單車、瑜伽和遠足等將變得更受歡迎。此外，網上健身課程相比價格高昂的健身室也更具吸引力。

在香港亦能見到類似的趨勢，實體健身中心在疫情及社交距離措施下一片慘淡，即使一些健身中心改變策略提供網上健身課，但還有很多公司被迫結業或讓員工放無薪假。

●網上瑜伽班生意佔三成

瑜伽導師陳方麗(Denise)指，在第三波疫情期間已經進行Zoom教學一段時間，一邊進行實體班，一邊為正在隔離的學生進行直播，網上課堂佔生意額約兩至三成。「Zoom的好處是沒有地域限制，搬了家的學生、住馬鞍山或粉嶺的學生，甚至連外國學生都能上課。比較困難的是時差，不過通常他們願意晚上上課，然後我們早上進行直播，便能解決問題。」

由於第四波疫情有好轉，加上學生家裏的空間有限，網上教學亦不能面對面接觸，故現時已逐漸恢復實體班。不過，學校對網上教學的需求更大，她指有中學已要求她在5至6月時開班授課。

雖然現時減少了網上課堂，但是疫情期間Denise亦會不時拍片放上她的網上短片平台頻道。「最近有在美國居住的香港人指因看到我的影片，問我可不可以一對一訓練，但最後因為時間難遷就，故沒有下文。」

這類因網上短片平台而吸納的新學生比例雖不算多，但她指學生的黏性更高，亦有助提升自己的個人形象、品牌及認受性。「不少學生上堂後都會想回家跟着影片做伸展，網上短片平台能為他們提供更多有用資訊，並與學生建立更多聯繫，相信影片平台亦是未來運動的大趨勢。」

【食品批發商拓展網店 銷售倍飆】

疫情下經常留在家中，如何「搵食」亦是每日必須思考的事情，很多人都會選擇買餸煮飯，網上購物成為買餸新趨勢。不少凍肉舖及海鮮批發商均開拓網絡平台，成功吸納不少客戶。

肯尼海鮮由邵頌賢(Jerry)和鄭梓傑(Kenny)聯合創辦，Jerry指，公司在3年前成立時已採取網上營運模式，疫情更迅速帶旺網店生意，去年生意額及現時的客戶數量比疫情前大增一倍。「營運網店令我們節省不少成本，舖租、燈油火蠟都能省下，故我們的貨品盡量便宜一點回饋客人，每件貨品利潤約兩至三成。」

「節日和政府禁止堂食期間，有特別多人網購海鮮，如在農曆新年期間，生意會比平日再多一倍，當政府禁止堂食時，生意增加約1.5倍。」因應疫情，公司推出無接觸的送貨服務，可按客戶要求放在管理處或送到門口。

●網絡廣告擴客戶群

為擴大網上生意，他每月不惜工本投資約6位數字下廣告，每10個人便吸引到至少9人瀏覽網站，他指對擴大客戶群及生意絕對有幫助。另外，公司貨品亦在不少網購平台上架，同時不斷尋找一些藝人或關鍵意見領袖(KOL)作社交媒體宣傳。

「一些客人住在新界村屋等偏遠少少的地區，要起碼半個鐘車程才出到市區，而且買海鮮亦未必齊全，我們售賣一些較特別、非所有商場及街市都有的產品。」隨着疫情好轉，客人比之前減少，但他相信民眾的消費模式已有轉變，他們在家的時間更多，有較多時間看社交媒體，亦有更多人認識公司網站。

●設門市增買家信心

「其實疫情後都擔心生意額會下跌，所以我們打算半年內會開設門市，尤其新聞報道現時有很多Facebook無良店舖呃人，有客人都問我們會否有門市，故想增加他們對品牌的信心，但網上生意未來仍是我們的業務核心，預料會與實體生意相輔相成。」他預期門市可為公司貢獻三成的生意額，其餘七成為網購生意。