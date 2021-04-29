皇冠澳洲疊碼仔不合規　遭罰款600萬

澳洲富豪帕克(James Packer)作為大股東的皇冠度假集團(Crown Resorts)負面消息不斷，最新維多利亞省博彩和酒類監管委員會(VCGLR)就皇冠聘用賭業中介(俗稱疊碼仔)的不合規行為予以譴責，並向皇冠罰款100萬澳元(約600萬港元)。

VCGLR主席Ross Kennedy直言，皇冠這次罰款為現有條例下容許的最高罰款額，反映事件的嚴重程度，尤其是因為皇冠未能採取有力手段去符合規例已有一段長時間。他重申，皇冠墨爾本賭場必須採取有力的手段去避免受犯罪份子的影響，而這一點皇冠過去多次無法做到。

除了罰款和譴責外，VCGLR亦禁止上述賭場進行任何疊碼仔營運，直至合規為止；並要求皇冠為合規所做的工作定時向當局報告。VCGLR亦會向維多利亞省的皇家委員會報告本次事件，並繼續協助該委員會對皇冠的調查。

公司主席Helen Coonan回應被罰時表示，會繼續致力協助VCGLR和維多利亞省政府對公司進行的改革；又稱公司已停止了與所有疊碼仔的業務往來。

皇冠的監管風波源於2016年，當時有多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕，其後這些員工被定罪；2019年又被澳洲多家媒體踢爆，指有犯罪集團在皇冠的多家賭場洗錢、其賭場聘用的疊碼仔或涉嫌販毒，演變成公司先後被新南威爾士省、維多利亞省、西澳省合共3個省的監管當局調查。

其中新南威爾士省的調查已有結果，使得皇冠未能如期於去年12月啟動其悉尼賭牌，而調查指出帕克可能涉及其中，故當局已建議皇冠要減低帕克對公司的影響力。

雖然公司多名高層已在今年相繼辭任，但維多利亞省和西澳省監管當局先後成立皇家委員會，分別調查皇冠是否適合繼續持有墨爾本和珀斯的賭牌。換言之，在最壞情況之下，皇冠有機會失卻在澳洲的所有賭牌。