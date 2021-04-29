東方日報B1：金融戰大贏家　港交所純利飆七成破頂

儘管期交所的衍生產品及倫敦金屬交易所(LME)合約日均成交量上季各自按年下跌逾兩成，但港交所期內收入依然按年增加48.56%至59.56億元，錄得季度新高，主要是交易及結算費增加，以及集體投資計劃的公平值變動按年負轉正，收益有1.59億元。

巨型新股陸續湧港之際，受惠環球股市投資氣氛向好，今年首季港股日均成交額創季度新高，達2,244億元，按年及按季分別升85.6%及59%。同樣值得一提的是，北向及南向交易日均成交額今年首季齊創季度新高，分別為1,268億元人民幣及608億港元，跟年初「北水」南下狂掃受美國制裁的上市公司股份也不無關係。期內港交所錄得滬港通及深港通的收入達到7.37億元，按年增加82.42%，當中5.96億元來自交易及結算活動。

港交所代理行政總裁戴志堅指，儘管面對宏觀經濟和地緣政治環境帶來許多挑戰，但該所於2021年仍有個好開始，穩步推動落實其3年戰略規劃。該所首位外籍行政總裁歐冠昇將於下月履新，雖然股東周年大會未見其身影，但主席史美倫透露，董事會非常期待與對方合作。

立法會周三(28日)三讀通過股票印花稅稅率調升三成至0.13%，財經事務及庫務局局長許正宇更明言不設「日落條款」。戴氏認為，市場已消化有關訊息，港交所亦會盡量配合港府的各項工作，至於對市場有多大影響要再觀察，而買賣受多方因素影響，包括市場情況、投資機會等，該所會多與市場溝通及研究如何增加股市流通量等，以增加收入。

另外，業績公告顯示，港交所上季營運支出按年上漲9.32%至11.02億元，主要是僱員費用上升，以及資訊技術及電腦保養支出增加。市場早前傳出港交所裁減部分員工，戴志堅稱，交易所服務範圍專業，會檢視同事表現及人才需求，認為最重要找到合適的人在合適崗位，又指業務增長與開支是保持平穩，不擔心營運成本增幅太快，而資源投放於正確地方，成本控制做得不錯，能支持業務增長。

一直以估值等理由看淡港交所的券商高盛指出，該所首季每股盈利勝高盛預期13%，但仍稍為低於市場同業的預期；扣除投資收益後，收入亦高於該行預期5%，成本表現亦符合預期，惟暫時繼續「沽售」投資評級，目標價400元。另一美資券商花旗則向客戶發出短評，指港交所季內盈利符合該行預期，並創歷史新高，可是總收入因投資收入減少，較預期少4%，營運開支較預期大。

港交所股價在周三午公布業績後由升轉跌，收市微跌0.24%，收報488.8元，其美國預託證券(ADR)周三早段報486.58元，較港低0.22元。該所照例不派發季度股息。