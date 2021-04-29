美股道指收跌164點　Pinterest重挫14%

聯儲局維持利率不變，但提醒通脹正升溫，美股3大指數周三(28日)稍回。道指收報33,820點，跌164點或0.48%；標指收報4,183點，跌3點或0.08%；納指收報14,051點，跌39點或0.28%。

聯儲局周三宣布，聯邦基金利率一如預期維持介乎0至0.25厘，並繼續每月買入最少800億美元美債和400億美元按證，直至在達到就業和通脹目標方面，取得「顯著的進一步進展」。該局指出，留意到通脹有所升溫，但相信很大程度反映了暫時性因素。

該局主席鮑威爾召開新聞發布會，指遭受新冠肺炎疫情危機影響最嚴重的一些經濟領域已出現改善，但強調復甦仍不均衡且遠遠未完成。不過，他相信通過接種疫苗，應有助美國經濟今年重返更加正常的狀態。

個股方面，波音公司首季虧損5.61億美元，較去年同期的6.41億美元虧損收窄，每股虧損92美仙，優於預期，期內商業飛機業務收入大跌31%，至42.7億美元，建造新的總統專機項目亦錄得撇帳。波音股價全日跌2.89%，收報235.46美元。

一些之前受惠於居家令的企業前景走樣。圖片社交網站Pinterest首季收入按年大增78%至4.85億美元，虧損亦收窄，惟期內佔整體收入近80%的美國用戶增長放慢，僅按年增9%，遠低於之前三個季度逾12%的平均增幅，拖累股價全日急跌14.5%。

蘋果公司(Apple Inc.)公布業績前，外媒引述消息指，該公司計劃下調今年AirPods耳機產能最多30%至750萬副，遠低於早前市場預測的1.1億副，乃由於目前倉庫及店內的庫存水平很高，需求不如預期般強勁。Apple股價收報133.58美元，跌0.6%。