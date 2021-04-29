鄧建初：高位配股非洪水猛獸

初哥喜歡聽歌神許冠傑唱的「浪子心聲」，對其中兩句經典歌詞「命裏有時終須有，命裏無時莫強求」更深有體會。

人生中充滿無奈，上周六又領會到箇中涵意。英超聯賽利物浦領先紐卡素1:0，還剩下約8分鐘比賽時間，初哥下注賠率23倍的紐卡素追平賽果。正輸入密碼之際，馬會突然封盤，不接受投注。原來紐卡素已追回一球打成平手。球證檢視「VAR」後判入球無效，初哥慶幸落不到波纜，否則便要輸錢。心想馬會已封盤不受注，利物浦勝利在望。誰料到紐卡素數分鐘後再度板平，筆者不禁倒抽一口氣。眼看派彩豐厚，果真是「命裏有時終須有，命裏無時莫強求」。

股票市場瞬間萬變，驟升劇跌，更能隨時隨地感受到個人力量的渺小，所以贏時休要興奮莫名，千萬別讓勝利沖昏頭腦，輸時切勿垂頭喪氣，須知「留得青山在，哪怕沒柴燒」，冷靜下來，重新振作就可以了。正如三國演義的大梟雄曹操所言，「勝負乃兵家常事」，明白此中哲理，放下成見，檢討得失，作出改善，才能於股場屹立不倒。

近期香港股票市場出人意表，除了不跟隨美股升跌，亦不緊貼內地A股起落，此種奇怪現象連初哥也摸不着頭腦。唯一可解釋之處，是只在港掛牌的科網股已下跌甚多，於低位吸引博反彈或長線好友捧場。具備膽識在低位入貨者，現已獲得不俗利潤。

初哥留意到上限定價，應是認購者願意付出高價接貨，演繹為投下信心一票，所以表現遠勝於後三者。今時不同往日，或與市場資金氾濫有關，接貨者多惜貨如金，所以炒股切忌「一本通書睇到老」，識得分辨趨勢，才能在股壇生存。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)