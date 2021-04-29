鄧建初：高位配股非洪水猛獸
2021年04月29日 07:00
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初哥喜歡聽歌神許冠傑唱的「浪子心聲」，對其中兩句經典歌詞「命裏有時終須有，命裏無時莫強求」更深有體會。
人生中充滿無奈，上周六又領會到箇中涵意。英超聯賽利物浦領先紐卡素1:0，還剩下約8分鐘比賽時間，初哥下注賠率23倍的紐卡素追平賽果。正輸入密碼之際，馬會突然封盤，不接受投注。原來紐卡素已追回一球打成平手。球證檢視「VAR」後判入球無效，初哥慶幸落不到波纜，否則便要輸錢。心想馬會已封盤不受注，利物浦勝利在望。誰料到紐卡素數分鐘後再度板平，筆者不禁倒抽一口氣。眼看派彩豐厚，果真是「命裏有時終須有，命裏無時莫強求」。
股票市場瞬間萬變，驟升劇跌，更能隨時隨地感受到個人力量的渺小，所以贏時休要興奮莫名，千萬別讓勝利沖昏頭腦，輸時切勿垂頭喪氣，須知「留得青山在，哪怕沒柴燒」，冷靜下來，重新振作就可以了。正如三國演義的大梟雄曹操所言，「勝負乃兵家常事」，明白此中哲理，放下成見，檢討得失，作出改善，才能於股場屹立不倒。
近期香港股票市場出人意表，除了不跟隨美股升跌，亦不緊貼內地A股起落，此種奇怪現象連初哥也摸不着頭腦。唯一可解釋之處，是只在港掛牌的科網股已下跌甚多，於低位吸引博反彈或長線好友捧場。具備膽識在低位入貨者，現已獲得不俗利潤。
世事如棋局局新，過往公司有配股行動，多會跌幅巨大，近期配股之大部分股票，卻只下跌一日後就迅即出現大反彈，而且上限配股勝過下限配股。例子多的是，股王騰訊(00700)大股東南非基金於585元上限價配股，集資逾1,100億元；美團點評(03690)按273.8元上限價配股，連同發可換股債券共籌逾760億元。股民較為陌生之港美兩地上市的中概股再鼎醫療(09688)配股集資，定價約1,164.2港元。另一藍籌股安踏(02020)控股股東折讓7.5%，以131.48元下限配股套現逾115億元；建滔集團(00148)同樣是以下限42.9元配售3600萬股；中國燃氣(00348)亦是按下限29.75元套現116.62億元。以上例子不同之處，是騰訊及美團未曾跌破配股價，後三者皆是先跌破配股價後反彈而已，但共通點是下跌一日後就止跌回升。
初哥留意到上限定價，應是認購者願意付出高價接貨，演繹為投下信心一票，所以表現遠勝於後三者。今時不同往日，或與市場資金氾濫有關，接貨者多惜貨如金，所以炒股切忌「一本通書睇到老」，識得分辨趨勢，才能在股壇生存。
資深股評家 鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)