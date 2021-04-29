金曹：港股下月6大利淡因素

4月期指於周四結算，如無意外難高於4月高位29,318點，也應守住28,600點。雖然最近幾天好友嘗試攻上50日線(29,135點)，但無法企穩，結算日或有機會再上試阻力位29,250點。

恒指5月波幅通常會比4月大，根據最近10年數據，如出現升市可望上揚4.3%，而5月波幅通常高於1,800點，即上方睇29,000點加4.3%，到30,247點，而下方則睇29,000點減1,800點，即27,200點。5月較活躍期權部署在27,200至30,000點，也符合歷史數據。

近日最活躍5月28,000點PUT期權金在4月21日急跌時，最高成交見524點，推算5月27,476點應有較強的支持力。4月恒指在28,453至29,135點營造了一個大長方形，假如恒指成功突破，有機會挾上30,247點或插落27,476點。不過，現時有多個利淡因素浮現，估計就算挾高之後，回調測試長方形底部28,453點的機會較大。

美股已經在頂部橫行多日，現時有6個因素利淡港股5月走勢：

第一，恒指4月受制於50日線，如無法盡快反攻，將利淡後市。

第二，自2000年以來，5月只有29%上升，最近兩年跌幅皆多於6.8%或約1,900點，而上升則只有4.3%或約1,200點。

第三，美國總統拜登將宣布上調公司利得稅和資產增值稅，以填補兩萬億美元的社會支出，料將引起民主及共和兩黨激烈辯論，影響美股走勢。

第四，聯儲局雖然仍會維持零息政策一段時間，等待就業改善及通脹高於2%，但市場關注任何有關縮減寬鬆政策的指引，特別是減少買債收緊流動性的行動。

第五，高風險垃圾債券或正敲響警鐘，CCC級債券風險溢價跌破500點子，上次發生這一情況是在2008年金融危機前。

第六，港股通周四至下周三暫停，港股將沒有北水支撐，如外圍調整港股或變大戶提款機。

期權及程式交易專家 金曹