陳蓓敏：內地長假期料港股悶局

東京奧運綠色通道漸漸明朗，澳洲政府已表示所有運動員和隨行人員出發前，會接種疫苗。可惜印度疫情仍令世界憂慮。市場關注美國總統提出「富人稅」策略，估計稅率會由現時20%增至39.6%，中間點落墨，合理範圍在28%至31%間。俄羅斯聯邦反壟斷局指控蘋果公司以其移動應用市場地位，剝奪其他競爭對手。歐盟也對蘋果公司提出反壟斷訴訟。會否深化國與國間貿易戰，難估計。外圍股市牛皮。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。作者及客戶持有滙控及港交所)