陳蓓敏：內地長假期料港股悶局
2021年04月29日 07:30
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東京奧運綠色通道漸漸明朗，澳洲政府已表示所有運動員和隨行人員出發前，會接種疫苗。可惜印度疫情仍令世界憂慮。市場關注美國總統提出「富人稅」策略，估計稅率會由現時20%增至39.6%，中間點落墨，合理範圍在28%至31%間。俄羅斯聯邦反壟斷局指控蘋果公司以其移動應用市場地位，剝奪其他競爭對手。歐盟也對蘋果公司提出反壟斷訴訟。會否深化國與國間貿易戰，難估計。外圍股市牛皮。
國內統計局公布3月規模以上工業企業實現利潤總額同比增長92.3%至7,111億元。國內五一長假，待下周四復市。假期前，人民幣呈强，內地上證和深證表現穩定。今日港股期指結算，4月表現不俗，仍較其他市場落後。缺乏北水動力，料見悶局。滙豐控股(00005)公布季績，受錄得淨回撥4億美元帶動，除税前溢利升約80%。已有投行調高目標價至57元。昨日高收於47.45元，升約3%。港交所(00388)首季純利升70%至38.4億元，符合市場預期。四月港股雖然交投淡静，但巨企配售行動頻頻，現觀望五，六月交投表現，下半年憧憬空間較大。
國內積極推動基建設施配合新能源車發展路向。世紀聯合(01959)以中山為發展據點，從事汽車銷售及其他相關汽車服務。早前集團與廣州萬城萬充新能源科技有限公司，簽定戰略協議，致力發展新能源車充電網絡結建設及營運領域發展，希望可以進一步推進新能源車相關業務於大灣區布局。建議吸納於0.88元，向上阻力位為1.08元，向下支持位為0.74元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。作者及客戶持有滙控及港交所)