道指跌164點　紐油升上63美元

●美匯指數跌至90.6；港匯報7.7625；離岸人民幣(CNH)升上6.4729；美元兌日圓處108.54；歐元高見1.2133，英鎊漲至1.3952。金價升至1,782美元。布油報66.53美元，紐油企63.73美元。比特幣見5.47萬美元。道指期貨上升。

●社交媒體巨擘Facebook公布，今年首季收入按年增48%至261.71億美元，股價於盤後交易時段急升6.35%，報326.6美元，為紀錄新高。

●蘋果公司(Apple)公布，截至3月27日止第二財季，淨利潤按年增1.1倍至236億美元，每股盈利1.4美元，市場預期為0.99美元。公司股價於盤後交易時段上升2.26%，報136.6美元。

●美國聯儲局宣布，聯邦基金利率一如預期維持介乎0至0.25厘，並繼續每月買入最少800億美元美債和400億美元按證。該局指出，留意到通脹有所升溫，但相信很大程度反映了暫時性因素。

●聯儲局主席鮑威爾指出，通過接種疫苗，應有助美國經濟今年重返更加正常的狀態。

●美國3月商品貿赤由前一個月的870.7億美元擴大約4%至905.9億美元，但這對首季經濟的影響，可能被強勁的本地需求抵銷。

●港股ADR指數收報29,145點，升74點或0.25%。

●即月恒生指數夜期收報29,154點，升128點，高水83點，成交6,520張。

●紐約6月期油收報每桶63.86美元，升0.92美元或1.46%；布蘭特6月期油收報每桶67.27美元，升0.85美元或1.28%。

●紐約6月期金收報每安士1,773.9美元，跌0.3%。

●新冠疫情加劇，印度企業債券違約近60億元。

●中國人壽首季多賺67%，淨投資收益增長逾8%。