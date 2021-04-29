楊俊文：美匯料向上　不利人幣收入為主的內企

本月的恒指高低位只有大概1,000點，以中位數28,500點來說，高低波幅不足5%，可謂非常沉悶。還有數天即將踏入五窮月，一般來說三四月是業績期，五月開始淡靜，所以四月出現此類極度悶市是相當少見。合理預期，如果四月的悶市會累積爆上或爆落的動力，無論升跌，當一方壓倒另一方時單邊動力會大增，所以5月預期高低位會有2,000點左右。

如果預期走單邊，策略上則完全不一樣。如果睇升就是逢跌買升，如果睇跌就是逢高做淡；如果上破或下破則順勢做好或做淡。因為入市位置是置於兩個極端，睇好的入市位是月內較低點及上破上月高點兩個位置，兩個點數隨時差一千點；做淡則是月內較高點及上月低點。個股方面，投資者應該留意到20大成交每天真的叫有上落的股票頂多兩三只，升跌5%以上的有時連一家都沒有，所以悶市買大盤是輕易過買個股。

美債本周開始發行債券的數目創紀錄達3,700億美元，勢推低債價令債息上升，債息一升美匯指數也會升，人民幣又再會遇上壓力，所以對人民幣收入為主的企業會有多少利淡。

裕威龍資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)