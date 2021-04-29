滙豐股價能更上一層樓嗎？

綜觀各大投行對滙控的季度業績評價正面，上調其盈利預測，其中高盛更將滙豐的目標價上調至59元，即現水平潛在升幅逾兩成，主要是有見滙豐的信貸成本減少、收入較高及成本固定。

筆者則認為，今年全球經濟疫後復甦以及通脹回歸，滙豐都處於相對有利位置，加上現價市帳率0.63倍，若然嚟緊業績保持超預期表現，股價要重上「半百元」大關應該不難，加上有望恢復正常派息規律，都有助估值回穩。

不過，圍繞滙豐一個獨特的風險因素，小股東不能掉以輕心的，就係中美之爭下，英資背景、作為香港發鈔銀行，且積極拓展內地業務的滙豐，角色尷尬。若中美關係趨穩當然好，一旦雙方關係惡化，滙豐被納制裁目標的可能性還是不能完全排除。

明白風險因素，心裏有個底，再基於估值考慮，繼續持有，並無不可。反正一日中資科技股監管旋風未過，啲錢都係要搵地方停泊，類似滙豐呢類重磅股，暫時還是相對穩陣之選，又唔使睇得太淡。

東網產經專欄作者 帥哥