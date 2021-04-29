THE HENLEY打造世界級項目　3.2萬呎會所引入多元設施

啟德發展區逐漸成為全港配套最完善的住宅項目集中地，當中位置最貼近體育園的全新世界級海濱項目THE HENLEY I，現正全速部署於短期登場。配合樓盤得天獨厚地段優勢，發展商特別精心引入總面積逾3.2萬方呎的住客會所「CLUB HENLEY」，為住戶提供多元化休閒設施。

THE HENLEY共分3期發展，整項目坐擁臨海地段優勢，大部分單位可享開揚維港景致。是次發展商以世界級地標項目作定位，特別邀請來自不同地方的國際級大師及團隊合作。其中「CLUB HENLEY」由國際知名室內設計師BTR WORKSHOP LIMITED董事陳樂文親自主理，秉承項目的幾何建築設計結構，以流麗線條凸顯高雅簡約格調。

整個住客會所總面積超過3.2萬方呎，以LIFESTYLE HOUSE主題貫穿，並劃分成六大主題區域，分別為HENLEY GUESTHOUSE、HENLEY GYM WORLD、HENLEY WATER WORLD、HENLEY PARTY HOUSE、HENLEY FUNCTION HOUSE，以及HENLEY PARK，提供多元化休閒設施，分布項目不同位置，讓住客時刻投入嶄新都會生活享受。

位於主住客會所地庫1層的HENLEY WATER WORLD，設有約35米長室外游泳池，泳池外形由幾何形狀及弧形線條組成，呼應項目的園林設計。至於位於同層的HENLEY GYM WORLD，住戶可享多元運動設施，包括「全能訓練區」、「健身天地」、「私人訓練室」、「重力訓練室」、「瑜伽專區」、「休憩專區」等。

另方面，項目更與國際知名意大利高級家具品牌LEMA合作研發，首度引進步入式多功能空氣淨化衣帽間LEMA FASHION BOX，匯聚專利技術與極致工藝。每組LEMA FASHION BOX均按照單位的間隔特別度身訂製，用盡每寸空間，並充分擴大儲存及收納空間。

事實上，受惠屯馬線等基建及多個大型商業項目快將啟用，啟德區內將會進步大變天，升值動力看高一線。同時，THE HENLEY毗鄰啟德車站廣場，加上全新引入的水上的士及發展中的6號幹線等設施，住戶時刻均可快速穿梭區內及全港核心。除了交通便利之外，啟德發展區亦將成為維港上的綠洲，綠化休憩空間廣達98公頃。區內11公里海濱長廊及13公里單車徑網絡，提供多項文娛及休憩設施。規劃中的地下購物街全長1.5公里，配合兩層高零售購物廊，購物娛樂不假外求。