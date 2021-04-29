彭偉新：5月跌市風險增　宜稍為減磅

港股周三維持窄幅波動，相信主要是已貼近期指結算日之外，投資者對於短期走勢仍然未掌握到大方向，因此成交額更進一步縮減。礙於美股市場近日開始有券商對後市走勢轉為審慎，且整個波幅指數再進一步跌至去年1月底以來的低位，或會有機會在波幅太低下出現明顯的走勢逆轉。尤其是恒指在過去一個月期間，已多至三次升抵50天線水平未能突破後作出回調，令到50天線成為了短期最大的阻力水平，加上在一般的情況下，恒指在保歷加通的中軸之上進行波幅收窄，最終會有較大的機會形成向下突破的走勢。所以，在恒指欠缺利好的消息形成上升動力，加上外圍亦似乎無法見到較明顯的升幅，以及指數波幅預期會作出擴大等因素同時夾擊下，恒指於5月份出現明顯回落的機會正在增加，投資者宜稍為減磅，避開不必要的下跌風險。

另外，受惠母公司為內地房地產龍頭發展商，集團手頭在管面積在今年首兩個月已增加1.14億平方米至6.79億平方米。管理層更訂下進取的目標，研究以一籃子的物管公司，作為管理面積達到10億平方米的方法。

恒大物業股價於2月上市後曾一度回落至7.43元低位後便開始持續上升，更於2月中升抵上市後高位19.74元後見頂回落，在股價跌穿20天線後，於3月初稍為跌穿50天線，見回調低位13.6元後便再度作出反彈。不過，股價兩次反彈至16.9元水平均見阻力，主要相信是突破的動力仍然不足。近日股價再度返回13.6元低位後即時回穩，預期股價在該水平已見支持，周三股價以大陽燭升返10天線水平，反映整體走勢有望重新開始反彈，投資者可以在14.5元水平買入，上望反彈至之前在16.9元的阻力水平，暫時可以用13.6元作為主要支持位，失守必須沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)