香港會計師公會：專業估值需求日趨殷切

投資者對「估值」一詞絕不陌生，受市場追捧的新經濟股及生物科技企業皆以高估值見稱。事實上，資本市場活動與估值服務息息相關，香港有不少會計師從事估值工作，肩負着對維持資本市場的公平性及效率的重要角色。

估值一般是為了確定企業資產當前或預期未來的價值，而多類資本市場的活動，例如公開招股、融資、初創及私募基金等，都不能缺少公司估值的程序。此外，企業亦會按照會計準則的規定，聘請估值顧問對財務報告中的公允值、資產減值及預期信貸損失等進行評估。

實際上，估值商業世界的運作日趨重要，包括公司要符合法規和管治的要求，而各種規模的公司對這種服務皆有需求。於新冠肺炎疫情打擊下，不少商業活動受到負面影響，市場因此更需要估值師協助評估企業的資產有否出現減值需要，包括非金融資產進行減值測試。

在商業交易中，當買賣雙方的預期價格存在差距時，估值師客觀評估便成為關鍵的參考。企業亦會聘請估值顧問利用財務模型為資產或業務進行「體檢」，冀能充分利用資產達到業務策略及規劃目的，而估值甚至可作為潛在交易的商談基礎。估值顧問為資本市場提供客觀的評估基準，發行獨立的專業估值報告令投資者對交易的公平性增加信心，尤其是當交易涉及非現金代價、專利、採礦權或面對較複雜的個案(例如涉及初創或科技公司)。

香港上市規則亦要求就首次公開招股、上市公司的須予公布交易、員工購股權及交易定價等提供估值報告，以作披露用途及監管批核。

此外，稅務機關或法院亦會要求為轉讓定價、股東、婚姻或遺產糾紛等進行估值，這些方面都需要估值師的協助。估值師與會計師有不少共通的特質，他們同樣要對數字敏感、具備財務及會計知識，因此會計師從事估值工作享有獨特的優勢，很多會計師事務所亦設有估值諮詢團隊。作為估值專業的持份者，香港會計師公會亦有開辦有關估值的課程，指導會計師進行商業估值，了解國際估值準則與財務報告準則的相互關係。

香港會計師公會