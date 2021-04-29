港交所：數字在說的中國ETF故事

新冠疫情衝擊全球經濟，中國成為唯一錄得增長的主要經濟體。隨着新冠疫苗的推出和接種，各國將陸續重啟經濟，中國或有望於年內繼續領先環球經濟，而交易所買賣基金(ETF)市場上的交易數據，原來早已透露出一些端倪，意味可藉着ETF投資中國市場。

● 資金流入中國主題ETF

儘管年內環球市場的重心一般因風險胃納降低，由增長型股票逐步轉向價值型股票，但ETF市場數據顯示，主題式ETF仍較追蹤大市表現的ETF受追捧，今年首季錄得五大淨流入的香港上市中國ETF均為主題式ETF，期內淨流入總額逾58億港元，反映投資者愈來愈重視新興行業，特別是科技相關和可持續發展兩大主題產品。

同時，中國主題ETF的平均每日成交額，在今年3月初大市較為波動時明顯增加。以當月首周為例，其成交額佔香港ETF市場總成交額的25%，同樣反映部分投資者運用ETF應對中國新經濟主題的投資。

● 藉ETF參與中國債市

作為全球第二大債券市場(以債券市場餘額計)，中國債市持續受到部分投資者青睞。截至今年1月，境外機構投資者連續增持中國債券26個月，1月底時海外機構債券託管面額逾3萬億元人民幣。相對於發達市場主權債而言，中國國債的收益率表面看來較為吸引，10年期中國國債的孳息率約為3.22%，而美國10年期國債的孳息率約為1.69%，相信這是資金流入中國國債的其中一個原因。

除了利率較高，中國國債同時具有其他吸引力，例如相對穩定的人民幣匯率、先後獲多家國際指數納入，以及與其他國家政府債券的相關性相對較低。投資者若透過ETF投資中國主權債市場，或有助提高收益或分散投資組合風險。目前本港共有16隻定息及貨幣ETF，包括兩隻於4月中新上市產品。受該兩隻新產品上市帶動，本港定息及貨幣ETF平均每日成交額於今年4月12日當周，按周上升了300%至1,600萬港元。

● 投資成本不容忽視

值得一提，在投資者構建多元化的中國投資組合時，往往容易忽略投資成本，但其實ETF的收費是重要的考慮因素。香港作為ETF投資中心，致力提供多元化ETF產品，當中包括一隻最大離岸A股ETF，其管理費最近進一步下調至成為中國A50 ETF中最低的其中之一。

ETF可讓投資者以較低成本投資中國市場，但請注意，ETF與其他投資產品一樣涉及風險，無法保證獲利。投資者在作出任何投資決定之前，都應先清楚了解ETF的投資風險。如欲了解更多，請瀏覽香港交易所網站。

香港交易所