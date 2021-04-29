郭家耀：港股市底仍強　有望上試30000點

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，美國聯儲局一如預期維持息率及買債規模不變，且對經濟前景轉為樂觀，重申通脹只是短期壓力，似乎市場亦受落此取態，長息回落，加上外圍科網股業績強勁，帶動整體美股表現向好。

港股近日雖跟不足美股走勢，但相比之前有一定改善，尤其是部分股份經過一輪配股活動後，仍能守穩配股價，甚至出現升幅，反映市底頗強。雖然內地長假期將至，港股通將暫停，對交投有一定影響，但大市仍有機會展開升勢，恒指上方阻力在29,500點，支持位則在28,500點，後市有望反覆挑戰30,000點關口。