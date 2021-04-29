郭家耀：港股市底仍強 有望上試30000點
2021年04月29日 10:48
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，美國聯儲局一如預期維持息率及買債規模不變，且對經濟前景轉為樂觀，重申通脹只是短期壓力，似乎市場亦受落此取態，長息回落，加上外圍科網股業績強勁，帶動整體美股表現向好。
港股近日雖跟不足美股走勢，但相比之前有一定改善，尤其是部分股份經過一輪配股活動後，仍能守穩配股價，甚至出現升幅，反映市底頗強。雖然內地長假期將至，港股通將暫停，對交投有一定影響，但大市仍有機會展開升勢，恒指上方阻力在29,500點，支持位則在28,500點，後市有望反覆挑戰30,000點關口。
比亞迪系公布業績，比亞迪股份(01211)首季純利按年升1.1倍，郭認為其業績符合預期，但公司對下一季度收入目標未有清晰指引，令市場失望。至於旗下的比亞迪電子(00285)首季多賺22.9%，但毛利率水平較預期低，拖累股價向下。他認為，市場仍觀望比亞迪股份未來銷售目標、電池業務發展及國策方向，而其股價未算調整太多，建議可待回調至160港元才考慮吸納。
郭又指，港交所(00388)首季業績對辦，但市場看淡第2季港股氣氛有所回落，預期港交所次季業績將會相對遜色，不過，港交所長遠增長故事仍然吸引，有貨在手可繼續持有，至於冇貨的投資者可待股價回落至450元樓下再作考慮。