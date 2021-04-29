溫天納：若長假期消費淡靜　港股通重開會跌市

港股今(29日)開市向好，一度飆升300點。資深投資銀行家溫天納指昨晚(28日)聯儲局宣布維持低利率，即使今日港股通暫停，美股表現不突出，但帶動港股ADR有反彈。

聯儲局上周曾提及通脹問題，他相信市場對如何一邊維持量化寬鬆，一邊令通脹水平保持在2%仍有隱憂，若美國接種疫苗的進展順利，美國經濟將強勁復甦，為美國帶來政策正常化壓力。

以往港股通暫停運作，加上外圍市況不穩，港股便隨之下跌。目前外圍市況穩定，令港股有所反彈，這次議息結果能紓緩投資者疑慮，加息速度未必太快，不過港股靠北水支撐，若五一長假期消費淡靜，港股通重開後港股會下跌。恒指企穩29,000點，但於29,300點有阻力，若升穿29,500點，才有機會重上30,000點。

他認為基本面正面，但疫情變數大，中美在政策上亦有隱憂，例如內地的反壟斷政策影響科技股，以及智能減排導致資源價格上升。短線還要觀望五一假期期間的消費水平，與內地通關的進度等，預料各種因素將利好交通運輸、本地零售、內需及智能減排等相關板塊，惟需小心科技股存在反壟斷政策風險。