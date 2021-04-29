【高盛推介】騰訊做好　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股近期股價於600至650港元區間窄幅上落，周四(29日)早段高開做好，開市隨即上試640元水平，高見639.5元，及後升幅收窄。

騰訊將於下月中旬公布業績，有券商料騰訊今年首季總收入1,326億元人民幣，升22.7%。按非國際財務報告準則計算經營溢利447億元人民幣，按年升25.6%。當中線上遊戲收入將按年升17%。該行給予騰訊「買入」投資評級，目標價870元。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金集中流入好倉，周二及周三(27及28日)共錄得約3,180萬元資金流入，為同期最多資金流入的相關資產。當中認購證及牛證分別佔約1,910萬及1,270萬元。而周三亦見資金轉向流入淡倉，當中認沽證及熊證分別有約280萬及100萬元。

進而觀察港股通資金流向，則見近日北水沽出騰訊，當中周三錄得約4.8億元資金淨賣出。

騰訊購證28701，行使價716.38元，2021年6月18日到期，實際槓桿15.6倍，高槓桿、低街貨。

騰訊購證12739，行使價680.5元，2021年6月28日到期，實際槓桿13.5倍，貼價、高槓桿。

騰訊牛證51345，收回價616元，行使價613.2元，換股比率500，槓桿比率25.6倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

騰訊牛證66219，收回價605元，行使價602.2元，換股比率500，槓桿比率18.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊沽證21564，行使價565.38元，2021年6月24日到期，實際槓桿16.2倍，高槓桿、低街貨。

騰訊沽證11039，行使價532.38元，2021年7月23日到期，實際槓桿13.6倍，價外、低面值。

騰訊熊證64243，收回價670元，行使價673元，換股比率500，槓桿比率15.3倍，高槓桿貼熊。

騰訊熊59868，收回價680元，行使價683元，換股比率500，槓桿比率12.3倍，近45.5元收回距離遠熊。

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