擴大虛擬貨幣應用　傳Coinbase金融卡將登陸Apple Pay

外媒報道，虛擬貨幣平台Coinbase(美股：COIN)擬讓自家的虛擬貨幣簽帳金融卡--Coinbase Card登陸 Apple Pay，讓用戶可以在App store，軟件和線上購物，提高虛擬貨幣使用率。

報道指出，Coinbase軟件程式碼中新增「CardGoogleApplePay」的圖像，被視為Coinbase Card可能登陸Apple Pay的證據。Coinbase Card是Visa簽帳金融卡，允許用戶在全球各地以虛擬貨幣消費，額度取決於Coinbase帳戶餘額，用戶可透過iOS軟件選擇使用那種虛擬貨幣。

自去年3月以來，Coinbase Card已可支援Google Pay，不過僅限於歐洲與英國使用，Apple Pay仍無法使用。Coinbase Card在美國仍無法在Google Pay和Apple Pay上使用。

Coinbase本月中旬於納斯達克市場直接上市，上市後市值超過800億美元，成為市場焦點熱點。直接上市也引起消費者興趣，Coinbase iOS軟件下載量激增，4月19日下載量超過38.6萬次，是平均每日下載量的兩倍以上。

比特幣今(29日)最新報53,712美元，跌1,137或2.07%。