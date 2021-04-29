【瑞通推介】恒指升穿50天線　資金即市好淡分歧

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局維持利率不變，並暗示一段時間內維持寬鬆政策不變。另美國總統拜登公布大規模家庭援助及加稅計劃。道指隔晚收報33,820點，跌164點或0.5%。

恒指周三(28日)以全日高位29,071點收市，升129點或0.4%。周四(29日)早段曾升逾300點，高位重上29,400點之上，突破近期的技術阻力50天線(29,120點)。恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾2,600萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6,600萬元，反映投資者預期港股將調整。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價28,500至28,599點，而熊證街貨重貨區為收回價29,600至29,699點。

小米集團今年首季在印度智能手機的市佔率按年明顯下滑，而且印度疫情惡化，市場憂慮影響小米在印度市場業務，加上競爭對手OPPO傳加入發展智能電動汽車行列，拖累小米周三顯著捱沽，曾瀉6.5%至24.6元，收市仍挫3.8%，報25.3元，連失20天和50天線，3個交易日累跌6.5%。周三小米是沽空金額最多港股，沽空額12.39億元，沽空比率15.3%。小米周四早段仍未有力反彈，考驗25元的支持力。周三有近7億元北水淨賣出小米。輪證資金流方面，分別有逾1,600萬元和逾180萬元淨流入其好倉和淡倉。

中國人壽公布上季純利按年升67%至285.9億元人民幣，接近早前盈喜的預測區間上限。期內，新業務價值按年跌13.2%。另有傳內地當局正調查險企投資螞蟻新股的原因。國壽近日沿10天線附近上落，周三收報15.68元，微升0.1%。周四早段升約3%，一度升抵50天線(16.2元)。周三有逾230萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

安踏體育是周三表現最好藍籌，收漲4%於141.7元，盤中曾觸及143元。安踏上周被大股東減持套現近116億元，每股配售價131.48元，當時裂口低開險守130元，現時已重返配股消息公布前水平。另外，五一長假期在即，市場料有助體品銷售。安踏周四早段曾升逾1%，重上144元，逼近4月中的頂位147元，不過見阻力，其後轉跌，於140元關徘徊。周三有近2.4億元北水淨買入安踏。輪證資金流方面，逾100萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾40萬元淨流入。

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