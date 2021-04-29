內地首季網上零售額2.81萬億人幣 按年增近三成

國家統計局數據顯示，第一季全國網上零售額達2.81萬億元人民幣(下同)，按年增長29.9%，兩年平均增長13.5%，高於社會消費品零售總額兩年平均增速9.3個百分點，實物商品網上零售額佔社會消費品零售總額的比重為21.9%。

商務大數據監測顯示，建築及裝潢材料、家具、菸酒、五金電料、中西藥品等品類增速較快，按年增速均超過50%。商務部聯合有關部門指導開展的首屆「網上年貨節」，帶動全國網絡零售額超9,000億元。

商務部會同有關部委，不斷推出跨境電商便利化措施，深入推進「絲路電商」國際合作，支持跨境電商持續健康發展。據海關統計，第一季中國跨境電商進出口達4,195億元，按年增長46.5%，其中出口2,808億元，按年增長69.3%；進口1,387億元，按年增長15.1%。監測顯示，原產自日本、美國、南韓的商品進口額排名前三。

商務部提到，近來一些電商領域違法違規行為受到有關部門查處。商務部將繼續推動電商領域誠信建設，鼓勵電商企業開展誠信承諾，並通過全國電子商務公共服務平台公示共享誠信信息。指導電商企業進一步強化正確的發展觀、依法依規經營、切實履行誠信承諾、積極承擔社會責任，為構建健康有序的市場環境貢獻力量。