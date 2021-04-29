PlayStation 5去年度累售780萬部

Sony(日股：6758)截至今年3月底止年度純利首破1萬億日圓大關，而PlayStation 5(PS5)遊戲機開賣首個年度的銷售量達標，公司指PS5供不應求，惟增產需時，難以突然增加產量。

疫下推升宅經濟需求，帶動PS5遊戲機等產品銷售佳，加上超人氣動畫「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」票房提振，亦利好業績表現。年度內合併營收按年增9%至8.994萬億日圓，合併營益增長15%至9,719億日圓，合併純利急升101%至1.1718萬億日圓。

Sony指出，去年11月12日開賣的PS5系列機種，截至3月底止第4季度全球銷售量為330萬部，開賣首年(2020年度)的全球銷售量為780萬部。Sony原先設定的PS5開賣首年的銷售量目標為超越PS4開賣首年的760萬部，而PS5首年銷售量達標。

第4季度PS4銷售量較去年同期下跌29%至100萬部，去年度銷售量年減58%至570萬部；第4季度Sony電視銷售量較去年同期大增43%至200萬部，去年度為930萬部(約略同於前一個年度水平)；第4季度Sony智能手機銷售量為40萬部(同於去年同期水平)、去年度銷售量萎縮9%至290萬部。

此外，內媒指Sony將於5月15日在內地發售PlayStation 5國行版，光碟版售價3,899元人民幣，數碼版售價3,099元人民幣。