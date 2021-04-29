【高盛推介】保險股跑贏大市　留意友邦國壽輪證

高盛(亞洲)有限責任公司：保險股周四(29日)早段顯著做好，當中周三(28日)自上周四(22日)開始連升的友邦保險，周四早段開市隨即突破100港元水平，最高見103.5元，突破兩個月高位。而上周四至今則累計升逾7%。

有券商料友邦今年首季的中國業務增長將跑贏同業，新業務價值按年升30%，並給予「買入」投資評級，目標價128元。

周三升約0.1%的中國人壽，周四早段高開約0.8%後升幅擴大，高見16.2元，逼近1個月高位，暫時為連續第3日上升。國壽周三公布首季業績，期內根據中國企業會計之營業收入達3,734.58億元人民幣，按年升10.6%。淨利潤為達285.89億元人民幣，按年升67.3%。

觀察個股輪證資金流向，可見友邦認沽證於周三獲資金轉向流入。牛熊證方面，則見牛證於周三亦獲資金轉向流入，並分布在收回價88至96元間的產品。而熊證則於近期持續獲資金流入，並見周三流入熊證的資金集中在104元以下收回價的貼熊。

國壽方面，則見近期資金持續吸納認購證，當中過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約470萬元。而認沽證於周三亦獲資金轉向流入。牛熊證方面，則見牛證於周三繼續獲資金流入，有約170萬元，並集中在14.5至15元收回區域的產品。

友邦購證28938，行使價105.1元，2021年10月25日到期，實際槓桿7.4倍，貼價。

友邦購證29778，行使價110.98元，2021年6月11日到期，實際槓桿14.9倍，短期、高槓桿。

友邦牛證52809，收回價96元，行使價95.4元，換股比率100，槓桿比率13.6倍，市場上槓桿最高之一貼牛。

友邦牛證65043，收回價93元，行使價92.4元，換股比率100，槓桿比率10.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

友邦沽證22043，行使價80.83元，2021年12月21日到期，實際槓桿7.8倍，價外、長年期。

友邦熊證68359，收回價110元，行使價111元，換股比率100，槓桿比率11.7倍，高槓桿近熊。

國壽購證22101，行使價16.4元，2022年2月23日到期，實際槓桿6.2倍，貼價、長年期。

國壽購證13213，行使價18.02元，2021年8月24日到期，實際槓桿11.2倍，高槓桿。

國壽牛證54056，收回價15.28元，行使價14.68元，換股比率50，槓桿比率11.8倍，高槓桿近牛。

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