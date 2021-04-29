【產經直播】港股期結日高收有啟示？
2021年04月29日 12:10
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美國聯儲局維持利率和買債規模不變，環球股市表現分歧，隔晚美股下跌，而港股在周四(29日)表現做好，即使沒有北水，半日仍企穩兩萬九關，當中有咩啟示？期結日挾高收，抑或有轉勢迹象？5月港股走勢又會點？而在預期低息環境持續下，又有咩產品值博？
企業陸續公布今年首季業績，比亞迪(01211)收入和純利均按年升逾1倍，但績後回吐，是否趁低吸好時機？內地醫藥研發服務(CRO)股康龍化成(03759)和泰格醫藥(03347)績後見光死，績前炒過龍？
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