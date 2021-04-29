【產經直播】港股期結日高收有啟示？

美國聯儲局維持利率和買債規模不變，環球股市表現分歧，隔晚美股下跌，而港股在周四(29日)表現做好，即使沒有北水，半日仍企穩兩萬九關，當中有咩啟示？期結日挾高收，抑或有轉勢迹象？5月港股走勢又會點？而在預期低息環境持續下，又有咩產品值博？

今集三星資產運用(香港)特約：ETF解密，會逐一跟大家分析，以及討論即市部署，有三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬，以及光大新鴻基財富管理策略師溫傑坐陣，節目每逢星期四中午12時半直播。

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