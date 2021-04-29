首季全球黃金需求按年降23%　中國ETF持倉創新高

世界黃金協會發布《黃金需求趨勢報告》，第一季全球黃金總需求量為815.7噸，與上季基本持平，但按年下降23%，主要由於全球黃金ETF淨流出177.9噸。由於對利率上行預期的迅速升溫，黃金交易所買賣基金(ETF)持倉大量流出影響了市場對黃金的興趣，導致第一季的黃金投資需求下降。相反，季內中國黃金ETF持倉淨流入11.5噸，截止3月底國內總持倉量達到72.4噸，創下歷史新高。

報告指出，強勁的金條和金幣需求彌補了全球黃金ETF需求的下降。受逢低買入以及對通脹壓力預期的影響，全球金條和金幣投資總量達到339.5噸，按年增長36%。其中，中國市場金條和金幣需求總量為86噸，達到十個季度以來的最高點，按年增長133%。

此外，全球金飾需求量在後疫情時期呈現反彈，升至477.4噸，按年增長52%。在經濟環境向好、節日消費等多重因素作用下，中國市場第一季金飾需求表現強勁，按年增長212%，達到191.1噸，是2015年以來的最高的第一季度水平。

全球央行首季購金步伐維持平穩，全球官方黃金儲備增加了95.5噸，雖然按年下降23%，但按月增長20%。其中，匈牙利的大量購金超過了土耳其的大量售出，顯著提升了季內的全球央行購金總量。

世界黃金協會資深市場分析師Louise Street稱，隨着各國從疫情中逐漸恢復常態，經濟開始重新謹慎開放，讓消費者信心在第一季回歸，金飾需求的強勁增長就是一個很好的佐證。相反，與投資者在疫情初期的避險需求相比，2021年一季度人們對經濟復甦的信心增強，加之美國利率急劇上升，黃金被拋售，金價因此下降。展望未來三個季度，對黃金市場持樂觀態度，因為其主要驅動力仍將得到良好支撐。