報告：近8成港人指家庭收入受疫情打擊　憂無力付帳或償貸

過去一年新冠疫情數度衝擊本港經濟，個人信貸資料庫公司環聯發表報告指，78%受訪者表示家庭收入受疫情的負面影響。經濟前景不明朗下，逾6成受訪香港消費者預計，家庭收入將繼續受壓。

調查於2021年3月5日至22日期間訪問785名香港消費者。上一輪於2020年11月30日進行的調查中，69%受訪者表示其家庭收入受疫情衝擊。

相對上一輪調查，有家庭成員失業的受訪者從13%增至27%，上升14個百分點。16%受訪者有家人被要求放無薪假。不過，受訪消費者表示自己或家人被削減工時的人數減少，由上一輪調查的57%，下降至今年3月的47%。

在目前受到負面影響的消費者中，高達72%的人擔心無力繳付帳單或償還貸款，較上一輪調查的58%顯著升高。截至今年3月，受到負面影響的消費者中，有42%認為未來4個星期內將無法繳付帳單或償還貸款。

為應對經濟逆境，香港消費者削減家庭預算。在家庭收入減少的的受訪者中，有66%縮減了非必要開支，包括限制出外用餐的支出，以及減少娛樂消費；29%受訪者減少或取消訂閱和會籍；28%的人減少數碼服務的開支。展望未來，超過半數受訪者預計會減少個人非必要開支，其中 49%表示會在未來3個月內減少購買家庭電器、汽車等高價商品。

環聯亞太區研究及顧問部總監劉俊傑指，儘管環境充滿挑戰，香港消費者始終保持高度應變能力和維持較低水平的逾期還款率。過去數月看到消費者與財務機構加強合作，共同探討能紓緩財政困難的解決方案，反映消費者務求財政狀況恢復健全。