比特幣將成「數碼黃金」？高盛指言之過早…

隨着比特幣投資成風尚，愈來愈多評論將之與黃金相提並論。不過，投資銀行--高盛指出，即使新冠肺炎疫情揮之不去，再度激起全球避險情緒，比特幣仍無法作為一個防禦性的資產，要將其稱為「數碼黃金」，實乃言之過早！

外媒引述高盛的研究報告指出，市場愈來愈擔心比特幣是否能作為長期的價值儲存工具，一方面亦考慮到其他虛擬貨幣的崛起及競爭，以及比特幣的能源消耗等問題。

高盛大宗商品研究主管Jeff Currie指出，全球疫情升溫，市場風險胃納受壓，利好防禦性資產，惟在此期間，比特幣卻從6.5萬美元的歷史高點跌至不到5萬美元，可見比特幣可能更像是銅，而非黃金。

雖然比特幣近日已回穩，目前處於接近5.4萬美元水平，但其表現已被以太幣等其他虛擬貨幣超越。高盛報告指出，此趨勢與比特幣是主要虛擬貨幣的說法背道而馳，同時也動搖市場對比特幣是「數碼黃金」的看法。

高盛相信，市場逐漸擔心比特幣對環境帶來的危害，因為其耗電量在每年基礎上已超過一整個阿根廷。再者，比特幣也缺乏使用案例，不如黃金、藝術品、鑽石、葡萄酒等藏品，長期以來本身就具有其價值。比特幣失去主導地位的風險正在增加，要與黃金競爭避險市場也言之尚早，惟兩者仍可以共存。