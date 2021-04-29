道期升147點　金價1780美元徘徊

美匯指數報90.63；港匯處7.7625；離岸人民幣(CNH)報6.4642；美元兌日圓報108.89；歐元企1.2118，英鎊處1.3966。金價1,780美元上落。布油報67.66美元，紐油報64.19美元。比特幣處5.4萬美元。道指期貨升147點。

●市後關注點

-17:00 歐元區4消費者信心指數

-20:30 美國上周新申領失業救濟人數；美國首季國內生產總值(GDP)

-22:00 美國3月待完成房屋銷售

-渣打首季除稅前基本盈利14.46億美元，按年升18%。

-渣打料下半年收入重拾增長，全球分行再減半。

●首季全球黃金需求按年降23%，中國ETF持倉創新高。

●虛銀天星銀行推出24小時外匯交易服務。

●PlayStation 5去年度累售780萬部。

●全球缺「芯」：

-Apple首認打擊iPad及Mac機銷售。

-德國寶馬兩車廠計劃停產。

●IDC：全球智能手機首季出貨量增25.5%，三星摘冠。

●豐田在美投資8.3億美元，將以Toyota及Lexus名義各推一款LSUV。

●福特首季業績十年最強，晶片短缺恐累次季產量減半。

●又一大企業購買比特幣，《楓之谷》母企Nexon斥1億美元入貨。

●英國電訊賣電視部門，傳迪士尼亞馬遜等有興趣。

●沙特阿美擬售1%股份，傳中投有興趣。

●擴大虛擬貨幣應用，傳Coinbase金融卡將登陸Apple Pay。

●亞馬遜擬斥10億美元讓50多萬美國員工加薪。

●美銀、瑞信及法國農信串謀操控債市，被歐盟罰2.68億元

●澳洲葡萄酒首季對中國出口按年銳減96%。

●澳洲首季出口物價指數增長11%，高過預期。

●首季中國手機市場排名，vivo取代華為居首位。

●內地首季網上零售額2.81萬億人幣，按年增近三成。

●繼阿里後，傳騰訊正面臨至少百億人幣罰款。

●滙豐推出為亞洲家族辦公室而設機構銀行服務。

●滙豐維持最優惠利率5厘不變。

●金管局：美息不變符預期，香港貨幣市場續有序運作。

●調查：第2季中小企營商指數升至42.2。

●報告：近8成港人指家庭收入受疫情打擊，憂無力付帳或償貸。

●新世界：K11 Musea首2個月商戶銷售按年增40%。

●啟德THE HENLEY I首批平均呎價逾2.6萬，入場費748萬。