半山捌號開放現樓示範單位吸客

至於同層的D室為開放式連家具，實用面積203方呎，大廳連接22方呎露台，附送的梳化可變梳化床，大廳後方劃有工作枱，另有開放式廚房。所有單位都設智能家居配套，可透過手機程式控制家中燈光、窗簾和空調等，而屋內亦設有空氣懸浮粒子偵測裝置，若用戶開啟有關功能，一旦裝置量度到PM值高於2.5便會啟動空氣清新功能，當空氣微粒回復正常水平便會自動停止有關功能。

項目連同之前推出的14伙，合共40伙，折實平均呎價36,323元，開放式入場單位折實售價約653萬港元、一房入場單位則折實約1,033萬元。另外5伙特色戶也會同步招標發售。而今次亦是首次推售高層景觀開揚單位和特色戶，部分單位更享海景。