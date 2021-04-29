【一手盤攻略】啟德THE HENLEY　體驗市區綠意生活

想坐擁市區出入便利，又想享受綠意舒適的居住環境，近年政府重點發展的啟德發展區便不能錯過。啟德發展區總面積逾320公頃，集住宅、商業、文娛及康體設施於一身，綠化面積更佔了整區三成，可謂市區少見。而隨着港鐵啟德站啟用，商業項目發展漸見成熟，以至沙中線料於2022年通車，均大大增加啟德發展區的吸引力。

區內不少地方可用作商用或辦公室用途，配合政府「起動九龍東」計劃，啟德連同九龍灣及觀塘一帶成為第二個核心商業區(CBD2)。中原地產高級區域營業董事吳妙粧表示，區內首個大型商業綜合項目AIRSIDE預計於2022年落成，提供約120萬方呎甲級寫字樓樓面以及70萬方呎零售樓面，相信隨着AIRSIDE及其他商業項目陸續落成，加上不少政府部門陸續遷入啟德，會有更多高端租客進駐這區，住宅交投會更加暢旺，相信租金亦會攀升。

至於啟德綠化面積佔整區三成，現時居民可前往啟德郵輪碼頭以及啟德跑道公園一帶享受野餐樂趣，亦可以吹吹海風，做一做運動。而未來選擇更加多，亦更貼近THE HENLEY，包括佔地28公頃啟德體育園以及啟德車站廣場，提供多元化休閒及運動設施，亦提供場面用作舉行文娛活動及國際體育盛事。想了解更多有關THE HENLEY的配套及啟德一帶發展，立刻觀看影片吧！