【新盤追擊】THE HENLEY坐擁精心策劃的啟德區

啟德為全新規劃的地區，一草一木均經過精心策劃，由恒地發展的THE HENLEY正位處啟德沐泰街7號，為區內最新項目，分3期發展，共提供1,184個單位，其中第一期推售479伙，開則多元化，面積由186至1,350方呎，迎合單身貴族至家庭客口味。

事實上，啟德規劃確實切合不同類型買家的需要，對家庭客而言，THE HENLEY位處「四大名校網」之一的34小學及九龍城區中學校網，照顧得到小朋友讀書升學。

此外，啟德交通四通八達，美聯物業高級區域營業董事韋文俊指出，屯馬線一期通車，大大方便居民出入，待沙中線全段通車後，12分鐘便可由啟德直達金鐘商貿區，加上6號幹線及水上的士服務即將開通，市民出行便更靈活。

至於前景方面，啟德受惠「起動九龍東」計劃，多幢甲級商廈、跨國企業及政府部門在此落戶，有助吸納優質租客遷入；加上購物地標：啟德地下購物街快將落成，裏面設各式商舖，並連接啟德車站廣場，屆時啟德可望匯聚人流，物業價值自然睇高一線。

啟德發展區貴為香港十大基建之一，THE HENLEY所享的優勢何止這麼少？想知更多，即刻去片！

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