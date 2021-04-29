【靚盤快遞】搶先睇啟德新盤THE HENLEY I內櫳、賣點

由恒基地產發展的新盤THE HENLEY I賣點莫過於地段，位於九龍東啟德，兼且可享有維港海景。THE HENLEY I屬於THE HENLEY系列第1期，位於第2座、以及低座A至D座，提供479伙，實用面積186至1350方呎，涵蓋開放式至三房戶。今次項目開則，跟啟德其他私樓最大分別之一是採用嵌入式露台。恒地認為，這種設計有助保障用戶的私隱度。

THE HENLEY系列另一個焦點，是前臨啟德體育園。這個項目斥資319億元興建，園內不但設有體育設施，而且亦提供零售和餐飲商舖，THE HENLEY住戶「落街」就能享用這些設施和配套。據政府估計，啟德體育園將在2023年完工。

啟德亦將會有甲廈、商場、地下購物街落成，區內配套迎來「升呢」，再加上校網的優勢，令啟德私樓格外受市場追捧。香港置業區域董事胡耀才表示，啟德區現時私樓供應集中在港鐵啟德站旁，即沐泰街、沐寧街，位處傳統的名校網，小學屬於34，中學屬於九龍城，名校多不勝數，包括陳瑞祺(喇沙)小學、喇沙書院、香港培正中學。想了解樓盤更多資訊，例如示範單位、附近配套和會所設施，記得Click入影片！